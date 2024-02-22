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蓋4千餘萬停車場經費被凍結 台東成功鎮代表會表決解凍

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣成功鎮公所為便民停車，共花4080萬元蓋多用途停車場，但去年遭過半代表質疑其急迫性及花費太貴，有條件表決通過凍結預算。記者尤聰光／攝影
台東縣成功鎮公所為便民停車，共花4080萬元蓋多用途停車場，但去年遭過半代表質疑其急迫性及花費太貴，有條件表決通過凍結預算。記者尤聰光／攝影

台東縣成功鎮為便民停車，共花4080萬元蓋多用途停車場，但去年遭過半代表質疑其急迫性及花費太貴，有條件表決通過凍結預算，使得二期工程無經費可用停滯，代表會今開臨時會，公所希望獲得解套，最後採取表決方式，多數表同意經費解凍，但過程中也引起同意與反對方代表激辯。

鎮長謝淑貞表示，有代表質疑停車場興建花費太貴，其實這都可以查明，每一期工程都公開招標，且資訊透明，她不了解何來花費貴；另所謂的品質問題，公所也都要求廠商要達標，才能完成驗收，第一期1200萬元工程都有通過，品質是沒有問題，經得起考驗。

她說，興建停車場的目的不單單只有停車而已，也包括鎮民舉辦婚喪喜慶的場地使用，同時也能給鎮民在雨天下做為遮風避雨的活動場所，更重要的是遇到重大災難，也可充當臨時指揮所或避難所，這都必須給鎮民盡快使用，站在公所與鎮民角度當然重要，怎能說經費沒花在刀口上。

今天成功鎮民代表會開臨時會，鎮公所從鎮長到一級主管都列席，主要針對去年10月代表會定期會中多數代表表決通過有條件凍結公所興建第三期停車場1500萬元預算進行修正，公所希望代表會能解凍預算，才能一次性辦理二期及三期工程的規畫設計，有助於盡早發包施工。

副主席陳秋豆表示，她實在不解文健站RC鋼筋混擬土興建工程才4200萬元，一旁停車場的鋼骨鐵皮工程分三期共要4080萬元，這似乎是太貴了些，也很不合理，況且公所至今有條件達成二期工程目標。代表陳捷妤則表示，蓋停車場的急迫性會比鎮民民生重要嗎？公所應重視比例原則。

不過，有代表則認為若每期工程預算都凍結，勢必影響到後期工程的施作，尤其現在原物料都在漲的情況下，只會增加經費成本，不僅對整個鎮的發展不利，也大大降低廠商投標意願，最後影響最大的就是鎮民，誰都不願看到自己的家鄉停滯。

最後修正解凍經費覆議代表超過3人，主席陳南蓀裁示進入表決，共7人過半數通過提案解凍第三期工程預算，引起反對代表錯愕。陳南蓀則嘆代表會這次的臨時會是「自打嘴巴、自廢武功」，但因是合議制，她也尊重最後表決結果。謝淑貞則感謝代表為鎮民做出正確決議。

成功鎮代表會最後修正解凍經費覆議代表超過3人，進入表決程序，共7人過半數通過提案解凍第三期工程預算。記者尤聰光／攝影
成功鎮代表會最後修正解凍經費覆議代表超過3人，進入表決程序，共7人過半數通過提案解凍第三期工程預算。記者尤聰光／攝影

停車場 台東

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