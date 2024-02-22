搶攻疫後國際觀光市場 宜蘭副縣長星國叫賣行銷農產

搶攻疫後國際觀光市場，宜蘭縣副縣長林茂盛率領觀光產業、農漁會、餐廳、伴手禮業者，前往新加坡推廣宜蘭觀光與農特產，今天選在新加坡主打台灣味的人氣夯店「我愛台妹」舉辦美食快閃活動，介紹宜蘭味十足的特色餐飲，期待用宜蘭美食擄獲新加坡人的胃，吸引更多商家合作。

林茂盛、我愛台妹行銷與科技長兼Craveva執行長王雅達、三星地區農會總幹事李智遠、觀光協會理事長王文新等人共同出席「我愛台妹」（I Love Taimei）HILLION MALL店的宣傳記者會，製作新商品三星蔥搖搖薯條、三星蔥醬綜合菇，為期1個月宜蘭美食快閃活動揭開序幕。

林茂盛與農業處長李新泰等人現場化身「雞排叫賣員」，端著三星蔥口味雞排，迎向消費者「歡迎試吃」，努力行銷以在地農產製作的小吃美食，拓展國外市場。

林茂盛表示，宜蘭好山好水，孕育許多全國唯一的特色農作，為讓海外消費者認識宜蘭縣優質農特產，縣府特跨海與新加坡知名連鎖餐飲店「我愛台妹」合作，以特色農產加工品蔥粉、蔥醬、金棗醬、素馨紅茶等食材，開發宜蘭味商品，並將產品上架至實體店及電商平台推廣銷售。

林茂盛說，「我愛台妹」是新加坡知名複合型連鎖餐飲品牌，主打鹹酥雞、茶飲組合，以年輕、活潑、創新聞名，且為了讓大家嚐到台灣最讚的小吃，不斷創新推出新產品，旗下擁有17間店面，年客流量超過百萬人次。

這次宜蘭美食快閃推廣活動今天起至3月22日，活動期間在「我愛台妹」旗下分店購買商品，即可獲得宜蘭專屬小禮，在「我愛台妹」社群粉絲頁針對宜蘭新品留言，獲宜蘭縣星級飯店或休閒農場住宿券抽獎機會。