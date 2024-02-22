蘇花安環評卡關 白委要求盡速推動、綠批傅崐萁煽動對立

蘇花安環評卡關，國民黨立院黨團總召傅崐萁批評民進黨是「詐騙集團」，民眾黨立委林憶君今天要求中央政府給花東人合理解釋，盡速推動；民進黨在地議員則批傅崐萁夫婦歷任縣長、立委要職多年，不做地方溝通，只會煽動對立仇恨。

蘇花公路安全提升計畫前天環評初審，環評委員認為應加強空汙排放計算、減少土方運輸車次與時段，以及評估東北季風盛行期間對高架行車安全影響，要求補正資料再審。

傅崐萁及葉元之、蘇清泉等多位藍委召開記者會怒批民進黨政府欺負東部人民，是詐騙集團，環評卡關讓人看到民進黨真面目，要求給花東人一條安全回家的路。

花蓮出身的民眾黨不分區立委林憶君今天對此表達遺憾，並替花蓮人抱屈，質疑「給花東人一條安全回家的路這麼難嗎？」

她說，根據蘇花改工程處統計，2018年到2022年，蘇花改因道路崩塌坍方阻斷10次、預警性封路7次，「蘇花安」要提供花東人民一條安全可靠的聯外道路，但環評卡關，政府是不作為還是不想做？要求中央說清楚講明白，給花東人合理解釋，並以通行安全為考量，盡速推動。

民進黨縣議員、縣議會黨團幹事長胡仁順說，蘇花安因花蓮地方對於路線沒有共識，公路局多花3年、開21次協調會協調，比宜蘭端多10次，為什麼宜蘭端沒卡卻是花蓮在卡？花蓮立委傅崐萁要解釋清楚。

胡仁順批評，傅和徐榛蔚夫婦擔任立委、縣長多年，從不親自出面協調，傅過去3年只會在立法院作秀，請傅先對沒有做好地方溝通道歉，不要一直煽動對立仇恨，消費花蓮人的交通苦痛當成自己的政治提款機。