整包垃圾拿來丟！花蓮科技執法抓保安林濫倒 揪70件送辦

花蓮縣海岸線綿延100多公里，不時發生民眾違規將垃圾往保安林傾倒，林保署花蓮分署透過科技執法，去年揪出70件，不少是整袋的家庭垃圾，全部溯源送辦。花蓮分署表示，保安林遭濫倒可能汙染環境、水源，破壞鳥類繁殖棲地，將結合在地社區加強巡查，一旦被查獲，依森林法最高可罰30萬元。

稽查保安林濫倒廢棄物是花蓮分署執法重點，每天安排人力巡查，也在丟棄熱點架設全時攝影機、縮時攝影機，藉由24小時錄影監控。花蓮分署統計，行政院推動「向海致敬」政策，前年查獲225件，去年揪出70件，件數雖已大幅減少，清運垃圾量仍有2、300噸之多。

花蓮分署副分署長王怡靖分析，保安林垃圾以家庭廢棄物居多，多是整袋拿來丟棄，也曾以科技執法設備拍到民眾將手伸出車外丟棄飲料瓶罐，家庭垃圾包含廚餘等，散發惡臭不說，還可能引來野狗啃食，都會造成環境髒亂、水源汙染和破壞生態，且還有磁磚、磚頭等事業廢棄物，甚至是不明液體，處理起來都很棘手。

王怡靖說，查獲濫倒行為後，會以車追人，或者從家庭廢棄物找到相關線索，循線追查行為人，全部移送花蓮縣環保局依廢棄物清理法裁罰。

花蓮分署長黃群策說，從取締件數來看，確實有明顯下降，仍需要持續監控及宣導，將持續與在地社區結盟、擴大國家森林志工參與巡查，強化防護網絡，維護海岸生態。