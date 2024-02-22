加強液化土層施工方式 宜蘭至羅東鐵路高架化環評卡關

環境部今召開第2次「宜蘭至羅東鐵路高架化」環評初審，由於計畫高架路線及施工範圍位於土壤液化高潛勢區，雖開發單位稱會加深橋墩基礎、採用樁基礎或地盤改良等，環委仍認為須加強地質敏感區及液化土層的施工方式，本案補正再審。

根據開發單位交通部鐵道局規畫，高架化範圍從四城站南端至冬山排水橋，全長15.845公里，將把宜蘭、二結、中里、羅東等4車站改建為高架，並在宜蘭、二結之間新增「宜蘭新站」，預估可消除宜蘭段羅東段9處平交道、4處陸橋，減少交通瓶頸與事故。

由於高架路線及施工範圍位於土壤液化高潛勢區，鐵道局表示，將依「鐵路橋梁設計規範」、鑽探調查進行設計，基礎型式規畫採用樁基礎，樁底達適當基礎乘載層；增加基樁貫入非液化土層深度，以及增加基樁支數、樁徑或擴大樁帽基礎，以增加垂直及水平的支承力。

環委閉門會議討論後，認為仍須補充說明避免對地質敏感區位及液化土層採行的施工方式，並提出減輕措施；同時要求開發單位應以最劣情境重新檢核各施工階段的土石方挖填評估數量及土方設置區的需求，研提土石方去化及運輸規畫方式。