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員山鄉代會主席許芳明逝世 誰來遞補主席？「她」呼聲最高

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明往生，依規定1個月內要辦理補選，民進黨地方人士推荐李筱婷代表接掌主席。記者戴永華／翻攝臉書
宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明往生，依規定1個月內要辦理補選，民進黨地方人士推荐李筱婷代表接掌主席。記者戴永華／翻攝臉書

宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明因病辭世，主席一職出缺公文送縣府今天同意備查，必須在1個月內由代表會辦理補選。據了解，員山鄉民代表以民進黨席次占超過半數，預料接掌主席人選仍以綠營人士可能性較大，其中又以政治世家的李筱婷代表，呼聲最高。

員山鄉民代表會共有11席代表，其中民進黨6席、國民黨3席、無黨籍2席。許芳明不幸往生，民進黨代表減為5席，席次仍具多數優勢，依照地方制度法及代表會組織自治條例規定，代表會主席出缺後必須在3天內報縣府備查。

縣政府民政處今天同意備查，並要求代表會在1個月內召開臨時會辦理代表會主席補選。目前主席職務暫由無黨籍副主席林子凱代理，他表示，目前以辦理主席後事圓滿為重，暫不表態。

民進黨內有人推薦來自地方政治世家的李筱婷接掌主席，且在民進黨培植年輕人的角度來看，41歲李筱婷應該是適合的可能人選。

李筱婷2010年曾以無黨籍身分參選員山鄉第4選區鄉代落敗；2022年以民進黨參選，拿下1744票高票當選。她的祖父李鏡清早年曾任員山鄉民代表，父親李漢洲曾任代表會副主席，伯父李漢祥也當過多屆鄉民代表，曾祖父是日治時期保正，李筱婷算是「政四代」淵源深厚。

其實，這次員山鄉縣議員出缺補選，很多人鼓勵李筱婷再上層樓，但她認為，員山鄉第4選區只有1席鄉民代表，若跑去參加議員補選，該區勢必要改選，所以只想認真服務回饋鄉親，把任期做滿。

黨內人士認為，員山鄉基本盤綠大於藍，若無意外，主席補選應該還是由民進黨拿下，更有人鼓勵李筱婷更上層樓。對此，李筱婷暫不表示意見。

地方制度法 民進黨 議員

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