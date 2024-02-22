台東雲南路拓寬動土 打造全縣最寬人行道

台東市雲南路因僅4公尺寬，長期人車爭道，險象環生，公所向中央爭取近6千萬經費，打造15公尺寬道路，昨天道路拓寬工程動土，公所表示，未來道路擴寬後，將留4公尺給民眾行走，成全縣最寬行人步道。市長陳銘風表示，雲南路將成為標準示範道路，提供市民友善行走的安全環境。

昨天動土典禮包括縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人都出席與會，並聽取工程簡報。饒慶鈴指出，台東慢生活就是以人本舒適安全為優先考量，如馬亨亨大道、火車站興安路二段及太平溪路堤共構道路等，讓行人走得舒適放心。

鄰接省道台11線的雲南路，原路寬僅4公尺，當地居民進出不便，又因是前往知本火車站的捷徑，車流量增大，兩車相會不易，更直接壓縮行人通行，連假還車流回堵到台11線影響交通。

陳銘風說，公所近年盤點現有不良道路，雲南路就是其中一條，此次向國土管理署爭取5千8百餘萬元經費整建，未來完工後，將成為標準示範道路，作為市區道路興建或整建參考，終結行人地獄窘況。

市公所表示，雲南路改善工程道路全長600公尺，行人步道420公尺，路寬設計15公尺，不僅有9.8公尺雙車道，更有4公尺寬的行人步道，預計今年11月初完工。