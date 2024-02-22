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基隆水管爆管修復 居民盼速汰舊

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆基金一路爆水管3千戶停水搶修，居民不便盼加速汰舊。記者游明煌／攝影
基隆基金一路爆水管3千戶停水搶修，居民不便盼加速汰舊。記者游明煌／攝影

基隆市安樂區基金一路北二高橋下路口，昨中午自來水爆管，人行道、車道破裂、鼓起，大量自來水滾滾流出水淹路面，影響通行。水公司關閉止水閥開挖搶修，晚間修復，附近3千多住戶停水已復水，居民盼加強老舊水管維護及汰換。

基金一路北二高橋下路口，昨中午12時點多發生自來水爆管，水淹馬路，整個人行道和道路不斷有自來水流出，地面破損隆起。汽機車經過濺起大量水花，有機車騎士差點摔倒，警方警戒管制交通。

自來水公司一區處廠商趕至現場，發現自來水流出的量很大，為400釐米口徑新山水庫幹管，疑老舊爆管。共有外寮、新崙、興寮、武崙4里3千多用水戶停水。

安樂區興寮里長黃書筠說，爆管的地點在基金一路112巷110弄口，臨時爆管影響民眾用水，也影響民眾通行，里民進出也不便，盼加速舊管汰換。

水公司一區處人員表示，開挖搶修後昨晚完成，已恢復供水，水公司對舊管都有加強汰換。

附近有商家、住戶表示，突然停水無法可用十分不便，盼早日恢復供水。但也有大樓部分住戶水塔還有儲水，不受影響。

人行道 停水 新山水庫

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