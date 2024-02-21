基隆東岸廣場產權說不清 王醒之：謝國樑、林右昌都該打屁股

「這兩個市長都應該被打屁股！」前無黨籍基隆市議員王醒之受訪時認為，如謝國樑市長指揮警力破門「強制點交」，手段嚴厲已留下不良印象；林右昌至今未能交代清楚與NET的關係，其增建也沒有進行產權登記，也有過失。他呼籲，基隆市民應跳脫藍綠，不要偏聽，雙方也待應該交代清楚自己的政商關係。

警力夜襲留壞印象

王醒之說，儘管此案越演越烈，前後任市長不斷在媒體上交鋒，但在他眼裡仍是典型的政治攻防，表面上好像在說同一件事情，但各自卻攻擊對方的痛處，且迴避自己該說明的爭點。他認為，這樣並無助於討論，對基隆市民與民主政治來說也不是好事。

「這兩個市長都應該被打屁股！」王醒之認為，基隆市長謝國樑日前在東岸廣場二至四樓產權不明的情況下，以行政權指揮警力夜襲破門進行「強行點交」的決定，基本上已經先讓社會觀感留下「強佔民產」的不良印象，加上權利金、土地租金的說明又語焉不詳，更讓大眾對於他與微風的政商關係有了想像的空間，讓謝國樑政治過招前就先輸一半了。

未能落實產權登記

王醒之進一步指出，其實前市長林右昌也不遑多讓，到目前為止仍沒說清楚與NET之間的關係。東岸廣場二至四樓的產權不明問題，來自當年林右昌市府、大日公司、NET三方之間的協議或默契。

依據《促參法》第八條的規定，不論是OT、BOT、ROT哪一種方式參與公共建設，到最後營運期間屆滿，都必須「歸還政府」；而依法，東岸停車場的出租、增建都必須要經過（時任）基隆市政府的同意。也就是說林右昌市府一方面知情、二方面卻又在增建完成後，遲遲沒有進行產權登記。

王醒之表示，依促參法第 51-1 條，相關案件每年必須進行營運績效評定，以確保營業額收入、財產清單等資料完整紀錄，但前任市府並未落實，最後導致現在NET主張二至四樓產權的混亂局面。

應交代政商關係

王醒之分析，這兩位前後任基隆市長此刻都有自己的政治課題，林右昌希望在改朝換代之際能獲取更大的職權（如交通部長大位），這段時間自然爭議越少越好，以免成為黨內派系卡位戰的犧牲品；而謝國樑則是在執政第一年間爭議話題不斷（如摩天輪、gogoro電動車等），面對後有追兵的局面，連任之路恐怕也會相對坎坷。

他表示，此案出現「各說各話、互戳痛點」的狀況，讓社會大眾霧裡看花並且「藍綠歸隊」，恐怕會是持續下去的政治戲碼。王醒之呼籲基隆市民跳脫藍綠，不要偏聽，應該趁著這個爭議全民都在關注時要求當權者各自交代清楚自己的政商關係。

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