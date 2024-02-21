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提高保母加入準公共化誘因 花蓮提供每月最多3千獎勵金

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
為提高保母加入準公共化誘因，花蓮縣今年起加碼推出每月最高3000元的獎勵金。圖／縣府提供
為提高保母加入準公共化誘因，花蓮縣今年起加碼推出每月最高3000元的獎勵金。圖／縣府提供

中央推動準公共化服務，為提高保母加入誘因，花蓮縣政府編列經費，提供每月最高3000元獎勵金；此外，縣內合格保母主要集中在北區，縣府也持續辦理培訓，尤其對於中南區各鄉鎮，盼更多人接受保母訓練，投入準公共化行列。林姓保母說，3000元雖然不多，但不無小補。

社會處婦幼科長范家榮說，縣內登記保母341人，其中310人為準公共化的居家托育保母，另有12人在兩家準公共化托嬰中心任職。對於居家托育的準公共化保母，政府訂有托育1人每月1萬5300元的收費天花板，以減輕家長負擔，收托上限定為2歲以下2個、2歲以上2個。

范家榮說，為提高誘因，中央提供獎勵金，但必須連續收托滿6個月且持續收托，才能申請1年1人1萬2000元的獎勵金；縣府從今年起編列預算，加碼推出「花蓮縣準公共友善托育獎勵措施」，每月提供最高3000元的增額獎勵金。

范家榮說，符合資格的保母，收托2歲以下嬰幼兒，1人1500元、2人3000元，也就是每個月最高3000元，採逐月申請，目的是讓居家保在有收費上限下，更有誘因加入準公共化的行列，提升保母的能量和品質。

北區一名林姓保母表示，現在少子化，每個孩子都是寶，尤其照顧2歲以下嬰幼兒的壓力大，加上物價一直漲，每月3000元說真的不算多，但也不無小補。

社會處表示，積極布建公共托育中心及親子館，目前有新秀、花蓮市兩家公共托育中心，吉安公托預計今年設立，另有鳳林、玉里兩處公托家園，及新秀、洄瀾、吉安、光復、豐濱、中區、南區共7處親子館、花蓮婦幼親創園區提供托育資源，都是希望降低家長照護嬰幼兒的負擔，建構更友善育兒的城市。

保母 托育 花蓮

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