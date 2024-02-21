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花蓮縣長徐榛蔚明率團訪美 姐妹市交流深化城市外交
花蓮縣長徐榛蔚明天率團出訪美國加州，參與姐妹市天普市已有80年歷史的「山茶花節」，也將參訪鄰近的聖蓋博市，與兩市進行市政、災防和企業交流，此行還有海星高中、化仁國中、鑄強國小學生隨行，參與慶典遊行表演，展現原住民族樂舞的力與美。
徐榛蔚開春後已有兩個國際交流行程，明天起赴美8天進行城市交流之旅，接著還將在下個月初，率領縣內各級農會等19家業者前進東京國際食品展，推廣縣內農產品。
今天在花蓮縣府大禮堂行前暖身，由海星高中、化仁高中學生展現原住民舞蹈。民政處長明良臻說，縣府受邀參加姐妹市天普市（Temple City）於23日至25日舉辦的「山茶花節」，8天出訪行程還將拜訪加州聖蓋博市（San Gabriel），進行企業、災防等交流。
徐榛蔚說，天普市是美國洛杉磯華人西區城市群的一個重要部分，位於洛杉磯縣，花蓮縣於2018年在前縣長傅崐萁任內，與天普市締結姐妹市，多年來一直維持良好互動，隔年天普市長也曾率團到訪。
她表示，天普市有山茶花之鄉的美稱，天普市府從1945年起，於每年2月最後一個周六舉行「山茶花節」，也有盛大的遊行活動，今年已是第80屆，海星、化仁學子將參與遊行，演出花蓮縣原住民族聯合豐年節主題曲，讓世界看見花蓮，也拓展縣內年輕學生的國際視野。此行還有社會、民政、觀光、衛生、消防等局處參與，將汲取參訪經驗，作為未來推動縣政的參考。
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