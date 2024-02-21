快訊

想防止孩子花錢如流水 父母「3NG行為」絕對不能做

鄭運鵬逆轉勝！徐千晴酸「詐團」判賠15萬 高院：連簡單查證都不做

傅崐萁拂曉出擊卻突然縮手 「二字」之差遭周萬來擋下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮縣長徐榛蔚明率團訪美 姐妹市交流深化城市外交

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚明天率團出訪美國加州天普市，海星高中、化仁國中學生也將隨行參加山茶花遊行，展現台灣原住民樂舞之美。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚明天率團出訪美國加州天普市，海星高中、化仁國中學生也將隨行參加山茶花遊行，展現台灣原住民樂舞之美。記者王燕華／攝影

花蓮縣長徐榛蔚明天率團出訪美國加州，參與姐妹市天普市已有80年歷史的「山茶花節」，也將參訪鄰近的聖蓋博市，與兩市進行市政、災防和企業交流，此行還有海星高中、化仁國中、鑄強國小學生隨行，參與慶典遊行表演，展現原住民族樂舞的力與美。

徐榛蔚開春後已有兩個國際交流行程，明天起赴美8天進行城市交流之旅，接著還將在下個月初，率領縣內各級農會等19家業者前進東京國際食品展，推廣縣內農產品。

今天在花蓮縣府大禮堂行前暖身，由海星高中、化仁高中學生展現原住民舞蹈。民政處長明良臻說，縣府受邀參加姐妹市天普市（Temple City）於23日至25日舉辦的「山茶花節」，8天出訪行程還將拜訪加州聖蓋博市（San Gabriel），進行企業、災防等交流。

徐榛蔚說，天普市是美國洛杉磯華人西區城市群的一個重要部分，位於洛杉磯縣，花蓮縣於2018年在前縣長傅崐萁任內，與天普市締結姐妹市，多年來一直維持良好互動，隔年天普市長也曾率團到訪。

她表示，天普市有山茶花之鄉的美稱，天普市府從1945年起，於每年2月最後一個周六舉行「山茶花節」，也有盛大的遊行活動，今年已是第80屆，海星、化仁學子將參與遊行，演出花蓮縣原住民族聯合豐年節主題曲，讓世界看見花蓮，也拓展縣內年輕學生的國際視野。此行還有社會、民政、觀光、衛生、消防等局處參與，將汲取參訪經驗，作為未來推動縣政的參考。

花蓮縣長徐榛蔚明天率團出訪美國加州天普市，海星高中、化仁國中學生也將隨行參加山茶花遊行，展現台灣原住民樂舞之美。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚明天率團出訪美國加州天普市，海星高中、化仁國中學生也將隨行參加山茶花遊行，展現台灣原住民樂舞之美。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚明天將率團出訪美國加州天普市，展現8天的城市交流。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚明天將率團出訪美國加州天普市，展現8天的城市交流。記者王燕華／攝影

徐榛蔚 花蓮

延伸閱讀

花蓮山海劇場打造部落互助基地 第一期工程於年底完工

呼應傅崐萁府會改革之議 花蓮綠議員籲徐榛蔚比照

搶攻日本市場 花蓮縣府下月率業者前進東京食品展

立院爭龍頭有藍委會跑票？ 傅崐萁：票票都很穩

相關新聞

NET爭議謝國樑要追究林右昌 綠議員：攤證據提告別光喊

基隆市長謝國樑今天上午到國民黨中央黨部召開記者會，謝國樑表達絕不出賣基隆市產，並要追究林右昌當年責任，刻意未登記資產造成...

綠議員批御用律師獨得320萬標案 謝國樑：捍衛25億資產

民進黨基隆市議員張顥瀚、鄭文婷今開記者會，指基隆市政府駐點法律團隊完成評選，採限制性招標，投標廠商只有瀛睿律師事務所，所...

基隆基金一路爆水管 3千戶停水搶修…居民不便盼加速汰舊

基隆市安樂區基金一路北二高橋下附近路口，今天中午發生自來水爆管，人行道、車道出現破裂、鼓起，大量自來水滾滾流出，水淹路面...

花蓮縣長徐榛蔚明率團訪美 姐妹市交流深化城市外交

花蓮縣長徐榛蔚明天率團出訪美國加州，參與姐妹市天普市已有80年歷史的「山茶花節」，也將參訪鄰近的聖蓋博市，與兩市進行市政...

影／鄉代會主席許芳明往生…他今換競選看板 有意參選到底？

積極協調地方縣議員補選的宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明昨天往生，角逐黨內初選的前鄉代藍萬義今上午更換競選看板，斗大字「對的...

終結行人地獄 台東市打造全縣最寬4公尺行人步道

台東市雲南路因僅4公尺路寬窄小，長期人車爭道、險象環生，公所積極改善向中央爭取近6千萬經費，打造15公尺寬道路，其中4公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。