快訊

台籍女機師／因離婚、窮困陷入自我懷疑 女兒的鼓勵讓她找回踏實感

海巡署認了！高速追逐陸船5分鐘「船身多次接觸」 解釋未錄影原因

國小兄妹從5:50上課到深夜 精神醫：不適性恐致精神疾患

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠議員批御用律師獨得320萬標案 謝國樑：捍衛25億資產

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市議員張顥瀚、鄭文婷今天召開記者會，質疑基隆市政府駐點法律團隊評選「量身訂做」。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市議員張顥瀚、鄭文婷今天召開記者會，質疑基隆市政府駐點法律團隊評選「量身訂做」。記者游明煌／攝影

民進黨基隆市議員張顥瀚、鄭文婷今開記者會，指基隆市政府駐點法律團隊完成評選，採限制性招標，投標廠商只有瀛睿律師事務所，所長簡榮宗律師就是謝國樑選市長時發言人、東岸商場案委任律師，質疑「量身訂做」。謝國樑回應，如不請法律專家維護產權，市府就要損失25億資產，這是絕對且必要的，他要捍衛市民財產

張顥瀚表示，昨天基隆市政府「113年基隆市政府駐點法律團隊」完成評選，採限制性招標，而投標廠商據悉只有瀛睿律師事務所，該所的所長簡榮宗律師就是謝國樑競選市長期間的發言人，也是這次基隆市政府在東岸爭議的委任律師。

張顥瀚說，基隆市政府設有法制科、也有聘任法律顧問，各單位遇到法律問題都可以有管道諮詢專業的意見，如果遇到訴訟，也由各單位依其需求聘任律師，這是各級地方政府的常態，但基隆市政府今年又創下一個新例，以標案的方式聘任「駐府法律團隊」，而得標者又是與謝國樑關係密切的前發言人簡榮宗。

張顥瀚表示，未來若謝國樑要因強盜罪要出庭，他將要求律師費應由謝國樑自己支付，不能由市府預算聘任的律師為其辯護。

議員鄭文婷指出，此標案10個月服務期間支付320萬元，一個月服務的報酬32萬，根本就是為了自己親信「量身訂做」的標案，是非常不恰當的做法。

謝國樑今天上午與簡榮宗律師等在國民黨中央黨部舉行記者會，針對張顥瀚指控律師的問題，謝國樑回應說，如果他不編律師費，價值20多億的市府、市民共有財產，就要落入民間企業手中，假如他不請法律專家和代表維護產權，市府就要損失25億資產，這是絕對且必要做的，他堅定要捍衛市民的財產。

民進黨基隆市議員張顥瀚、鄭文婷今天召開記者會，質疑基隆市政府駐點法律團隊評選「量身訂做」。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市議員張顥瀚、鄭文婷今天召開記者會，質疑基隆市政府駐點法律團隊評選「量身訂做」。記者游明煌／攝影

基隆 律師 民進黨 謝國樑 財產

延伸閱讀

綠議員批謝國樑失格、要求道歉 基市府：議員一直做不實指控

東岸商場爭議燒…謝國樑批中央廚房 林右昌妹：我家清白不怕他

【重磅快評】謝國樑、林右昌各有1本帳 檢調還在看戲？

開直播內容惹議 綠營議員批失格 謝國樑：被冤枉很生氣

相關新聞

NET爭議謝國樑要追究林右昌 綠議員：攤證據提告別光喊

基隆市長謝國樑今天上午到國民黨中央黨部召開記者會，謝國樑表達絕不出賣基隆市產，並要追究林右昌當年責任，刻意未登記資產造成...

綠議員批御用律師獨得320萬標案 謝國樑：捍衛25億資產

民進黨基隆市議員張顥瀚、鄭文婷今開記者會，指基隆市政府駐點法律團隊完成評選，採限制性招標，投標廠商只有瀛睿律師事務所，所...

終結行人地獄 台東市打造全縣最寬4公尺行人步道

台東市雲南路因僅4公尺路寬窄小，長期人車爭道、險象環生，公所積極改善向中央爭取近6千萬經費，打造15公尺寬道路，其中4公...

花蓮飛行傘 議員促速立法

花蓮縣去年11月飛行傘墜傘造成1死，縣府清查全縣5家業者均未取得經營許可，勒令停業至今。議會昨開專案會議，要求加速擬定自...

員山代表會主席許芳明遽逝 衝擊綠議員補選

民進黨籍宜蘭縣員山鄉民代表會主席許芳明日前心肌梗塞，昨天往生，他最近為縣議員補選，促使黨內團結，積極協調有意參選的藍萬義...

池上米餅花蓮產？ 農會促休息站改標示

台東池上鄉農會開發的米乖乖、米餅、米蛋捲、米可樂果等伴手禮，口味多樣，一年商機達7千萬。但台東有民眾日前在高速公路休息站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。