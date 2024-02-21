綠議員批御用律師獨得320萬標案 謝國樑：捍衛25億資產

民進黨基隆市議員張顥瀚、鄭文婷今開記者會，指基隆市政府駐點法律團隊完成評選，採限制性招標，投標廠商只有瀛睿律師事務所，所長簡榮宗律師就是謝國樑選市長時發言人、東岸商場案委任律師，質疑「量身訂做」。謝國樑回應，如不請法律專家維護產權，市府就要損失25億資產，這是絕對且必要的，他要捍衛市民財產。

張顥瀚表示，昨天基隆市政府「113年基隆市政府駐點法律團隊」完成評選，採限制性招標，而投標廠商據悉只有瀛睿律師事務所，該所的所長簡榮宗律師就是謝國樑競選市長期間的發言人，也是這次基隆市政府在東岸爭議的委任律師。

張顥瀚說，基隆市政府設有法制科、也有聘任法律顧問，各單位遇到法律問題都可以有管道諮詢專業的意見，如果遇到訴訟，也由各單位依其需求聘任律師，這是各級地方政府的常態，但基隆市政府今年又創下一個新例，以標案的方式聘任「駐府法律團隊」，而得標者又是與謝國樑關係密切的前發言人簡榮宗。

張顥瀚表示，未來若謝國樑要因強盜罪要出庭，他將要求律師費應由謝國樑自己支付，不能由市府預算聘任的律師為其辯護。

議員鄭文婷指出，此標案10個月服務期間支付320萬元，一個月服務的報酬32萬，根本就是為了自己親信「量身訂做」的標案，是非常不恰當的做法。

謝國樑今天上午與簡榮宗律師等在國民黨中央黨部舉行記者會，針對張顥瀚指控律師的問題，謝國樑回應說，如果他不編律師費，價值20多億的市府、市民共有財產，就要落入民間企業手中，假如他不請法律專家和代表維護產權，市府就要損失25億資產，這是絕對且必要做的，他堅定要捍衛市民的財產。