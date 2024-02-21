終結行人地獄 台東市打造全縣最寬4公尺行人步道

台東市雲南路因僅4公尺路寬窄小，長期人車爭道、險象環生，公所積極改善向中央爭取近6千萬經費，打造15公尺寬道路，其中4公尺留給民眾行走，為全縣最寬行人步道。市長陳銘風表示，雲南路將是標準示範道路，提供市民友善行走的安全環境。

陳銘風說，確實國內行人環境在過去道路設計上有不少瑕疵，造成許多傷亡事故，還被諷是「行人地獄」，公所近年也盤點現有不良道路，設法爭取經費改善，雲南路就是其中一條，未來完工後，會是標準示範道路，作為市區道路興建或整建的參考。

鄰接省道台11線的雲南路，原有路寬僅4公尺，當地居民進出本就不便，後因成前往知本火車站的捷徑，車流增大，兩車相會本就不易，更直接壓縮行人通行，甚至連假還造成車流回堵到台11線影響交通，公所為改善道路現況，終結行人地獄，向國土管理署爭取5千8百餘萬元經費整建。

今天動土縣長饒慶鈴、議長吳秀華及立委黃建賓都出席關心，並聽取工程單位簡報。饒慶鈴指出，台東慢經濟、慢生活就是以人本舒適安全為優先考量，如馬亨亨大道、火車站興安路二段及太平溪路堤共構道路等，行人都能走的舒適又放心。