快訊

「華航林依晨」再婚了！真愛為她離開深耕7年東京 交往4週年紀念日成夫妻

深坑科技廠大火惡臭擴散雙北 侯友宜急前往視察「事情還沒解決」

劍橋博士捨台積電高薪跳槽成大 嘆助理教授6年條款不友善

終結行人地獄 台東市打造全縣最寬4公尺行人步道

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
鄰接省道台11線的雲南路，原有路寬僅4公尺，當地居民進出不便。記者尤聰光／攝影
鄰接省道台11線的雲南路，原有路寬僅4公尺，當地居民進出不便。記者尤聰光／攝影

台東市雲南路因僅4公尺路寬窄小，長期人車爭道、險象環生，公所積極改善向中央爭取近6千萬經費，打造15公尺寬道路，其中4公尺留給民眾行走，為全縣最寬行人步道。市長陳銘風表示，雲南路將是標準示範道路，提供市民友善行走的安全環境。

陳銘風說，確實國內行人環境在過去道路設計上有不少瑕疵，造成許多傷亡事故，還被諷是「行人地獄」，公所近年也盤點現有不良道路，設法爭取經費改善，雲南路就是其中一條，未來完工後，會是標準示範道路，作為市區道路興建或整建的參考。

鄰接省道台11線的雲南路，原有路寬僅4公尺，當地居民進出本就不便，後因成前往知本火車站的捷徑，車流增大，兩車相會本就不易，更直接壓縮行人通行，甚至連假還造成車流回堵到台11線影響交通，公所為改善道路現況，終結行人地獄，向國土管理署爭取5千8百餘萬元經費整建。

今天動土縣長饒慶鈴、議長吳秀華及立委黃建賓都出席關心，並聽取工程單位簡報。饒慶鈴指出，台東慢經濟、慢生活就是以人本舒適安全為優先考量，如馬亨亨大道、火車站興安路二段及太平溪路堤共構道路等，行人都能走的舒適又放心。

市公所表示，雲南路改善工程道路全長600公尺，行人步道總長420公尺，排水溝1120公尺，路寬設計15公尺，不僅有9.8公尺雙車道，1.2公尺路肩與1.2公尺排水溝，更有4公尺寬的行人步道，預計今年11月初完工。

台東市雲南路因僅4公尺路寬窄小，長期人車爭道、險象環生，公所積極改善向中央爭取近6千萬經費，打造15公尺寬道路，其中4公尺留給民眾行走。記者尤聰光／攝影
台東市雲南路因僅4公尺路寬窄小，長期人車爭道、險象環生，公所積極改善向中央爭取近6千萬經費，打造15公尺寬道路，其中4公尺留給民眾行走。記者尤聰光／攝影
台東市雲南路改善工程道路全長600公尺，行人步道總長420公尺，排水溝1120公尺，路寬設計15公尺，更有4公尺寬的行人步道，預計今年11月初完工。記者尤聰光／攝影
台東市雲南路改善工程道路全長600公尺，行人步道總長420公尺，排水溝1120公尺，路寬設計15公尺，更有4公尺寬的行人步道，預計今年11月初完工。記者尤聰光／攝影

排水溝 火車站 行人地獄

延伸閱讀

音樂人陳國華進駐台東 培育在地音樂人才

頻訪花東挖藍牆角？柯文哲談與饒慶鈴聊兩議題 再吐12字回應

再等2個月！台9線車流可避開台東市區免去塞車之苦

影／阿賓怎沒現身？國民黨台東感恩茶會獨缺新科立委 眾人錯愕

相關新聞

終結行人地獄 台東市打造全縣最寬4公尺行人步道

台東市雲南路因僅4公尺路寬窄小，長期人車爭道、險象環生，公所積極改善向中央爭取近6千萬經費，打造15公尺寬道路，其中4公...

花蓮飛行傘 議員促速立法

花蓮縣去年11月飛行傘墜傘造成1死，縣府清查全縣5家業者均未取得經營許可，勒令停業至今。議會昨開專案會議，要求加速擬定自...

員山代表會主席許芳明遽逝 衝擊綠議員補選

民進黨籍宜蘭縣員山鄉民代表會主席許芳明日前心肌梗塞，昨天往生，他最近為縣議員補選，促使黨內團結，積極協調有意參選的藍萬義...

池上米餅花蓮產？ 農會促休息站改標示

台東池上鄉農會開發的米乖乖、米餅、米蛋捲、米可樂果等伴手禮，口味多樣，一年商機達7千萬。但台東有民眾日前在高速公路休息站...

東岸廣場招商爭議…謝國樑批散布假訊息 林右昌酸喝醉酒？

基隆市東岸廣場招商爭議延燒，市長謝國樑前晚臉書直播轟議會民進黨團「無恥、丟臉」，昨再批內政部長、前市長林右昌兄妹是「中央...

蘇花安環評卡關 須補東北季風影響

蘇花改2020年完工通車，交通部進一步提出「台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」、「國道5號銜接蘇花改公路計畫」2項道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。