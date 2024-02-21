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蘇花安環評卡關 須補東北季風影響

聯合報／ 記者胡瑞玲陳敬丰王思慧／連線報導

蘇花改2020年完工通車，交通部進一步提出「台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」、「國道5號銜接蘇花改公路計畫」2項道路開發計畫，昨天環評初審，環委認為應加強空汙排放計算、減少土方運輸車次與時段，以及評估東北季風盛行期間對高架行車安全影響，2案均須補正資料後再審。

蘇花安環評昨卡關，宜蘭、花蓮議員都認為東部需要快捷、安全的道路，環評涉及專業，希望環團與開發單位清楚溝通，公路局拿出對應配套，盡早補齊資料通過環評，讓蘇花安早日開工。

蘇花安計畫是針對未納入蘇花改的3大路段提升安全，包含宜蘭東澳至南澳段、花蓮和平至和中段及和仁至崇德段，其中和仁至崇德段擬以橋梁跨越大清水溪，再以2號隧道穿越國家公園，全長29.9公里，預計2032年完工通車。

環委對蘇花安的和平至和中段採高架段，認為應評估東北季風對行車安全的影響，提出減輕措施；國5銜接蘇花改，營運期間應以最劣情境，重新檢算空汙排放量、強化土石流防範等措施。

環評 蘇花安 蘇花改

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須再評估東北季風高架行車安全 蘇花安環評初審卡關

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