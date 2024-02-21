員山代表會主席許芳明遽逝 衝擊綠議員補選

民進黨籍宜蘭縣員山鄉民代表會主席許芳明日前心肌梗塞，昨天往生，他最近為縣議員補選，促使黨內團結，積極協調有意參選的藍萬義與李姿婷，勞心勞力。不幸消息傳出後，李姿婷傍晚發聲明退出黨內初選，藍萬義也說他不一定要選下去。

64歲許芳明是資深民進黨員，擔任過5屆代表，其中二屆員山鄉民代表會副主席及三屆主席，理性問政，熱心提攜後輩，也很照顧公務員，深獲地方人士敬重。

據了解，許芳明有家族性遺傳心臟疾病，上周六17日下午，前往羅東鎮訪友談事情時突然昏倒，緊急送羅東博愛醫院搶救，家人4點多接獲通知趕去醫院時，許芳明已經沒有呼吸，送進加護病房搶救幾天未見起色，昨天中午辭世，地方震驚。

陳俊宇當選立委，留下縣議員缺額辦理補選。許芳明擔任民進黨縣議員補選提名小組的成員之一，前鄉民代表藍萬義及年輕參政的李姿婷爭執不下，提名小組歷經二次協調未果，以民調決勝負，但藍萬義不管民調輸贏都要參選到底。

許芳明最近為了黨內團結，努力協調雙方求取共識，但兩人仍堅持不退讓，讓他感到心力交瘁，幾個晚上都沒睡好。

李姿婷傍晚發表聲明，對於許主席的離世，感到震驚與不捨，為感念許主席生前希望民進黨能團結和諧、贏得縣議員補選勝選的願望，她決定退出黨內初選，尊重及支持縣黨部的徵召提名。

藍萬義也決定許芳明主席出殯之前暫停競選活動。藍萬義表示，他尊重許主席，也感謝主席為了地方團結，一路走來扮演協調角色，鼓勵他勤走地方、低調參選。

對於主席離世，藍萬義感到遺憾，不知如何表達歉意，更難過到首度鬆口說：「我自己在想，我也不一定要繼續選下去」，他不希望有人藉由主席的不幸去進行選舉操作，目前以協助處理治喪事宜為主，至於參不參選？會再跟支持他的代表及鄉親討論做決定。