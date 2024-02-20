音樂人陳國華進駐台東 培育在地音樂人才

台東縣原住民文化創意產業聚落（TTICC），今年迎來知名音樂人陳國華進駐新銳創作工作室，未來1年6個月期間將展開一系列的音樂活動和創作計畫，為台東的音樂文化注入新的活力和創意。

台東縣長饒慶鈴表示，一直以來縣原住民文化創意產業聚落扮演着保護、傳承和推廣原住民文化的重要角色，同時也是促進創意產業發展的重要平台。在TTICC的支持下，許多原民藝術家和創意工作者得以展現才華，同時也促進文化產業的繁榮與發展。陳國華的加入將為在地音樂人和愛好者提供學習和交流的機會及音樂產業未來。

寶桑教育基金會、長濱鄉各國中小學校及縣府今共同辦理「文化種子萌芽計畫」，參觀TTICC專業錄音，陳國華也在場指導歌唱技巧，希望文化種子能在長濱鄉每位大小學子的心中萌芽。

陳國華指出，未來1年6個月進駐期間，將在TTICC的新銳創作工作室展開一系列的音樂活動和創作計畫，也將嘗試與原住民族音樂文化結合，創造出更具獨特魅力的音樂作品，並期待與TTICC的合作開啓新的音樂篇章，為台東的音樂文化注入更多激情和活力。