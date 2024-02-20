綠營地方大老、宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明驚傳離世

宜蘭縣員山鄉民代表會主席許芳明驚傳心肌梗塞，今天中午往生，得年64歲。他身為民進黨地方大老，縣議員補選的徵召提名事宜，付出相當多時間，勞心勞力，卻未能看到協調圓滿與選舉結果就突然離世，讓人不捨。

50年次的許芳明是資深民進黨員，擔任過5屆代表，其中二屆員山鄉民代表會副主席及三屆主席，善體人意、理性問政，熱心提攜後輩，也很照顧公務員，深得地方人士敬重。

據了解，許芳明有家族性遺傳心臟疾病，幾年前曾做過心導管手術；上周六17日下午，前往羅東鎮訪友談事情時突然昏倒，緊急送羅東博愛醫院搶救，家人4點多接獲通知趕去醫院時已無心跳呼吸。許芳明送進加護病房搶救幾天未見起色，今天近中午離世，遺體送回家中。

當地最令人關切的縣議員補選，由於陳俊宇當選立委，留下縣議員缺額辦理補選。許芳明擔任民進黨縣議員補選提名小組的成員之一，前鄉民代表藍萬義及年輕參政的李姿婷爭執不下，提名小組歷經二次協調未果，日前進行民調，藍萬義以3.3%落敗，但仍決定參選到底。

許芳明最近為了黨內團結，努力協調雙方求取共識，但兩人仍堅持參選，讓他感到心力交瘁，幾個晚上都沒睡好。