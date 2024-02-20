宜蘭羅東博愛醫院前科技執法3月1日啟用 取締3項目

宜蘭縣警局3月1日啟用羅東博愛醫院前路段的科技執法，取締項目包含闖紅燈、違規停車與未禮讓行人3項。這處路口的科技執法啟用後，全縣將有11處科技執法路口，由於科技執法路口事故發生率下降顯著，警方持續研議增設路段。

縣警局交通隊指出，羅東鎮南昌街、清潭路口是肇事熱點，鄰近博愛、聖母2家醫院，還有開元果菜市場、羅東國小等，車流量龐大，常發生違停或其他交通亂象；縣警局去年9月試運轉科技執法後，單月就能發現上千件違規停車，以及數十件闖紅燈。

縣警局本擬今年1月1日啟用科技執法，考量當時路口行穿線尚未繪製顯眼的綠底，取締未禮讓行人恐使民眾產生疑義，與縣府協議，待交通處將路口行穿線加上綠底，再行啟用，恰好遇到春節，便暫定春節後繪製、啟用。

交通隊表示，2月15日交通處已完成行穿線綠底繪製，加上宣導時間，3月1日啟用，取締項目為闖紅燈、違規停車與未禮讓行人，請民眾注意。