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民調勝選未提名再做民調 宜蘭員山縣議員補選李姿婷發聲了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
青年參政的李姿婷第一次民調領先，但黨部沒徵召提名，卻要再做第二次民調，她中午發表聲明，希望縣黨部能協調藍萬義前輩認同並遵循黨內徵召提名的機制。記者戴永華／翻攝
青年參政的李姿婷第一次民調領先，但黨部沒徵召提名，卻要再做第二次民調，她中午發表聲明，希望縣黨部能協調藍萬義前輩認同並遵循黨內徵召提名的機制。記者戴永華／翻攝

陳俊宇當選立委後，宜蘭員山鄉辦理縣議員補選，民進黨2競爭對手都不退讓，在第一次內參民調中由年輕參政的李姿婷勝出，但黨部尚未徵召提名她，昨天通知雙方再做民調，引來支持者質疑，難道民調要做到對手贏才行嗎？李姿婷中午也發表聲明，要求依照黨徵召提名的機制走。

據了解，李姿婷在第一次民調中領先對手、前鄉民代表藍萬義3.3%，但對手以獲得代表會支持他參選、不認同民調結果。縣黨部昨天決定要再做一次民調，外界認為對李姿婷而言並不公平。

李姿妙聲明中說，昨天下午接到縣黨部通知，因前次內參民調不表態率超過5成51.8%，因此7人提名小組決議進行第二次民調，並將結果與前次民調平均後作為提名依據。

針對7人提名小組的疑慮，李姿婷認為，未表態率高，正顯示員山鄉民在未受動員的情況下表達出真正的民意。可是被7人小組認為因為未表態率高，所以重做民調，不論再次民調結果如何，都尊重接受。

針對日前媒體報導，藍萬義一再表示「不管民調如何，一定會參選到底」、「就算再辦一次民調，我也不接受。」等語，表達不論民調結果如何，都將堅持參選到底的決心。

李姿婷說，她雖然尊重並配合黨部提名機制，但認為進行民調的前提，應建立在雙方均認同以民調作為協調、徵召的依據才有意義，如果任一方一再表達不論民調結果如何，都將堅持參選到底，那麼再做一次或多次民調的意義何在？希望縣黨部能協調藍萬義前輩認同並遵循黨內徵召提名的機制。

她認為，若要進行第二次民調，建議應比照第一次民調的方式，不宜告知雙方執行時間，避免過度動員造成支持者間的摩擦，以求結果更符合常態民意。

最後，她將秉持運動家精神，走完徵召提名程序，更希望黨部能協調藍萬義前輩認同協調機制，讓民進黨在這次員山議員補選中團結勝選。

青年參政的李姿婷第一次民調領先，但黨部沒徵召提名，卻要再做第二次民調，她中午發表聲明，希望縣黨部能協調藍萬義前輩認同並遵循黨內徵召提名的機制。記者戴永華／攝影
青年參政的李姿婷第一次民調領先，但黨部沒徵召提名，卻要再做第二次民調，她中午發表聲明，希望縣黨部能協調藍萬義前輩認同並遵循黨內徵召提名的機制。記者戴永華／攝影

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