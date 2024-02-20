民進黨基層傳罷免聲？謝國樑：我施政1年滿意度五成二

基隆市長謝國樑上任一年多，近日東岸商場重新招租爭議不斷延燒，謝國樑昨晚直播轟民進黨無恥、見笑，民進黨基層在臉書社群傳出罷免市長聲音。謝國樑今天回應，對民進黨任何政治動作他都不會意外，他施政一年多滿意度有五成二，民意也有四成八支持微風拿下促參案。

謝國樑說，對民進黨任何政治動作他都不會意外，但他覺得基隆的民意和反映還是最重要的，在這件事情（NET）最熱的時候，在2月5日到7日，市府做了一個完整的民調，是畢肯公司執行，為市府內參使用。

謝國樑表示，民調時間是在2月1日點交後一周，雖有這麼多風風雨雨，民調結果顯示，對他上任滿一年的施政表現，滿意度有五成二；對東岸停車場因租約到期，市府重新招標並由微風拿下促參案，支持這項政策有四成八。

謝國樑並指出，在對他就任滿一年的施政表現，從政黨傾向分析，國民黨滿意有八成五、不滿意零點八成；民進黨滿意二成一、不滿意七成一。

謝國樑說，他會努力爭取所有市民的支持，從民調現在的支持度，可以發現民進黨就是要操作選舉，要做很多的動作，但基隆市民不會同意，市民是要他做更多的事，他會繼續努力做更多的事，爭取更多民眾的認同。