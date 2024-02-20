謝國樑喊若權利金僅1500萬就切腹 林右昌酸：歇斯底里

基隆市東岸廣場重新招商爭議延燒，基隆市長謝國樑今天表示，明明權利金總額年收6775萬元，不是所謂的1500萬，更喊話民進黨政策執行長王義川，真的僅收1500萬租金，明天就去切腹。內政部長林右昌今天苦笑，固定權利金就是1500萬元，不要把變動權利金等八竿子還看不到的扯在一起講，呼籲謝好好面對社會質疑。

林右昌今午在立法院受訪表示，謝國樑身為基隆市長，他現在的情緒說實在有點歇斯底里、謾罵，大家都搞不清楚他在說什麼，更何況此事發生一個多月，他一直隱忍很久不發聲，一直到昨天不得不把事情還原澄清。他建議謝國樑應該面對社會及人民的質疑，為何黑箱作業、隱匿市府所有公開資訊？

林右昌說，民眾的質疑包括固定權利金只有1500萬元等，為何把金雞母賤價委商，更重要是到現在他還是沒有回答質疑，這麼少的投資，為何要給30年這麼長的招標期限，這是大家無法理解更無法接受，請他好好面對社會質疑，否則對他和基隆市民都不好。