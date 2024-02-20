花蓮玉里安通公共溫泉池泡湯泡腳引爭議 公所研議處置

花蓮玉里安通溫泉區溪邊有3處公共溫泉池，鎮公所推泡腳池以吸引觀光客，但地方少數民眾長期用來泡身體，甚至排斥他人泡腳，經常引發觀光客投訴，鎮公所將研議後續處置。

安通溫泉區有多間溫泉飯店及民宿，民國80年左右，前鎮長潘富民任內在安通溪邊設置3處泡湯池，當時溫泉池設置沒有相關法規規範；由於溫泉池最大的有1.2公尺深，因此在地人及一些退休人士長期利用泡湯養身，對於觀光客要泡腳卻阻撓，因此縣府、鎮公所屢接獲民眾投訴。

玉里鎮代理鎮長詹秀葱今天告訴中央社記者，安通溪邊溫泉池是泡腳池，供大眾使用，也貼出告示提醒，不希望見到少數人占用；去年抽水馬達壞掉，前鎮長龔文俊號召里長自掏腰包修復，希望大家珍惜，不要有「殺雞取卵」的後果。

詹秀葱說，安通溪邊溫泉池原本計劃交給社區協會管理，不過目前尚未取得水權，必須申請完備後再做規劃，將和縣府相關局處研議，希望能有妥適方法處理。

花蓮縣政府觀光處表示，安通溪邊的泡湯池位於河川行水區範圍內，並未申請溫泉開發許可、水權等，希望鎮公所能合法使用。