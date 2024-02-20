謝國樑直播轟他損民利己絕對有需要 林右昌批胡搞亂搞

基隆市東岸商場重新招商由微風集團接手，爭議延燒未歇，基隆市長謝國樑昨晚在臉書開直播再談與NET的爭議外，也提及他自己是一個快樂的成年人，家中經濟穩定，「不需要去做一些對市民不利，但對自己有利的事」，但林右昌「絕對有需要」。內政部長林右昌昨晚也在臉書痛批謝市長「胡搞亂搞」，與新廠商一簽約就20+10年，黑箱作業粗暴、賤價委商。

謝國樑昨晚直播說，NET堅持產權是他們的，主要原因就是從林右昌市長時代就刻意不登記，以致今天的局面，林右昌會不清楚嗎？他三次主導會議的進行，對此十分清楚，後來改建好了，卻在7年間都沒有登記，如果產權就是他們的，基隆市政府每年損失5000萬元租金及產權所有權，核算會損失25億元，花2億元蓋就要拱手送他們25億元？

謝國樑並表示，他自己是一個快樂的成年人，家中經濟穩定，「不需要去做一些對市民不利，但對自己有利的事」，但林右昌「絕對有需要」。促參的精神就是最後資產都是回歸市政府的，產權都屬市政府是沒有任何問題的，爭議的發生就是林右昌沒有完成產權登記，目前才會在法院訴訟中。

林右昌昨晚也在臉書回擊說，謝市長跟NET的爭議發生以來，很多民眾跟他反映，「謝國樑如此膽大妄為，部長應該好好出來K一下」。

林右昌說，謝市長將東岸商場這個金雞母賤價委商，過程黑箱手段粗暴，去年謝市府給原廠商營運績效評鑑為「優良」，依照原本合約精神，原廠商是可以優先續約；但謝市府今年重新招標，推翻去年給人家評鑑優良的結果，謝市府不續約了，所以才有了完成產權登記的急迫性。

林右昌表示，在他任內所規畫的合約是訂5年，如果經營績效優良，可以有3年+2年兩次優先議約權。這樣規畫的目的，就是保留機會讓之後每一任市長都可對廠商重新評鑑，並決定是否重新續約，而不是像謝市長這樣胡搞亂搞，一簽約就20+10年（優先權）。