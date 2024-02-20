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NET再燒！謝國樑直播轟綠無恥見笑 綠批不適任應道歉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑直播中拿出新聞報導證明，「民進黨拿自己修的東西來砍我，民進黨議會黨團真的無恥、很丟臉，真見笑，很不應該」。圖／取自謝國樑臉書
謝國樑直播中拿出新聞報導證明，「民進黨拿自己修的東西來砍我，民進黨議會黨團真的無恥、很丟臉，真見笑，很不應該」。圖／取自謝國樑臉書

基隆東岸商場與NET的產權爭議延燒，基隆市長謝國樑昨在立院召開記者會喊話前市長、內政部長林右昌出來講清楚。林右昌反擊謝國樑賤價委商、丟基隆人的臉。昨晚再加碼午夜場，謝國樑直播轟民進黨議會黨團無恥、丟臉、見笑。綠議員晚間回批這樣言論侮辱民主體制，市長已不適任，請謝國樑立刻道歉。

謝國樑昨晚開直播談與NET的爭議，他先肯定NET過去在東岸商場有一些貢獻，但有貢獻不能把整個產權送給他們，基隆擁有東岸商場產權是無庸置疑，促參精神就是所有資產都回歸到市政府。

謝國樑表示，NET堅持產權是他們的，主要原因就是從林右昌市長時代就刻意不登記，以致現在局面，林右昌會不清楚嗎？他三次主導會議的進行，後來改建好，卻在7年間都沒有登記，如果產權就是他們的，基隆市政府每年損失5000萬元租金及產權所有權，核算會損失25億元，花2億元蓋就要拱手送他們25億元？

林右昌對謝國樑的質疑回應謝國樑丟基隆人的臉、產權並不是問題，謝國樑反駁，指林右昌這種說法太情緒性，質疑林右昌口中的優良廠商就不用急著登記，這樣就可以把產權送給他們嗎？「林右昌故意讓產權不登記，NET現在來主張他們的，就是林右昌要送給NET」。

謝國樑還說，他坦坦蕩蕩，絕對沒有民進黨說的賤價委商，他絕沒有讓基隆市政府吃虧，民進黨質疑為何與微風一簽20年，事實上以前促參案許可年限是12年，2015年民進黨前議員蘇仁和在議會當審查會主席時，主張30年，後來修正通過，謝拿出以前的新聞報導出來證明，「民進黨拿自己修的東西來砍我，民進黨議會黨團真的無恥、很丟臉，真見笑，很不應該。」

民進黨議員張顥瀚對於市長直播，昨天深夜在臉書回擊說，民意代表的職責就是監督市政，然而身為一市之長，居然在自己的直播上大罵議員「無恥」、「丟臉」、「就賤笑」，這樣十足侮辱民主體制的作為，這樣的市長，還適任嗎？請謝國樑立刻道歉。

民進黨議員張之豪今天凌晨也表示，謝市長昨天在直播點名罵他無恥、見笑。因為基隆市議會在2015年在議會裡通過修改交通促參條例為上限30年約，所以現在來釘「為何給微風30年」，「很無恥」。2015年他在民進黨中央黨部上班，2018年才首次當選基隆市議員。針對謝市長作為，他也上節目說得很清楚。

前市府發言人游本明也留言說，前無古人後無來者，市長開直播罵議員頭一遭，嚴重失格。

林右昌 謝國樑

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