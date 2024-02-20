聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆東岸廣場爭議 謝國樑、林右昌互槓

聯合報／ 記者屈彥辰鄭媁邱瑞杰／連線報導
基隆市東岸廣場重招商爆發爭議，基隆市長謝國樑（圖左）昨要求基隆市前市長、內政部長林右昌講清楚東岸廣場產權所有權是誰的。記者胡經周／攝影
基隆市東岸廣場重招商爆發爭議，基隆市長謝國樑（圖左）昨要求基隆市前市長、內政部長林右昌講清楚東岸廣場產權所有權是誰的。記者胡經周／攝影

基隆市東岸廣場經營權易主爭議不斷，市長謝國樑昨親上火線在立法院說明，市府有意和NET和解，但要前市長、內政部長林右昌說清楚，產權到底歸誰。林右昌不甘示弱回批「鬼扯」，指謝國樑賤價委商、手段粗暴，至少有半年的時間可處理產權登記卻不好好處理。

內政部長林右昌回批「鬼扯」。記者蘇健忠／攝影
內政部長林右昌回批「鬼扯」。記者蘇健忠／攝影
基隆市府與NET的戰火延燒數日，謝國樑昨在國民黨立委王鴻薇、林沛祥、羅智強陪同下表示，廣場增建是2015年做的決策，2016年、2017年增建，這都是前市府作為；他請林右昌說清楚，東岸廣場的產權，到底是不是NET的？

謝國樑透露，假如NET主張所有權是他們的，基隆1年會損失5千萬元租金，長達50年，市民損失約25億元，NET花2億元蓋起來，就可取得近25億元的廣場所有權，還可保留未來改建後的土地持分跟利益，林右昌是刻意把東岸廣場送給NET嗎？

謝國樑指出，假如所有權不是NET，但產權沒登記在市府名下，林右昌當年多次主持增建會議，為何7年多來，刻意不登記所有權在基隆市府名下？產權3月初就會完成林右昌未完成的登記，也會尊重法院的判決。

王鴻薇表示，「請問財政部，OT案產權可以移轉給廠商嗎？」林右昌不敢講此事，若林主張產權是NET的，就是圖利。

林右昌昨受訪時，駁斥謝國樑說法。林說，此案爭議在於謝將基隆東岸廣場的金雞母賤價委商，過程黑箱、手段粗暴，甚至下架、隱匿市府公開資訊，也關閉臉書，不回應社會質疑。

林右昌指出，謝國樑稱在今年3月初就可完成產權登記，這表示產權登記根本不是問題，謝市府去年若決定不跟現任廠商續約，有整整1年、甚至半年以上的時間處理產權登記，為何當時不處理，要等爭議發生後再來處理，還批謝國樑所說實在離譜、鬼扯，整場記者會內容是自打嘴巴。

NET 林右昌 謝國樑

延伸閱讀

基隆東岸廣場產權惹議 林右昌、謝國樑隔空駁火

基隆東岸商場爭議 議員要謝國樑別甩鍋

謝國樑到立法院談東岸爭議 綠議員要求謝回基隆說清楚

影／東岸商場產權爭議…林右昌斥謝國樑鬼扯 丟基隆人臉

相關新聞

基隆東岸廣場爭議 謝國樑、林右昌互槓

基隆市東岸廣場經營權易主爭議不斷，市長謝國樑昨親上火線在立法院說明，市府有意和NET和解，但要前市長、內政部長林右昌說清...

號誌燈架崩險砸騎士 宜縣清查

宜蘭羅東夜市附近路口，日前發生一處紅綠燈號誌掉落意外，險些砸到一名機車騎士，有民眾前天把整個過程影片貼上網路社群，引發網...

廣角鏡／羅東林場慶百歲

「羅東林業文化園區」前身是1924年的「羅東林場」，曾是太平山檜木集散地，2012年登錄為文化景觀區，除是林業文化資產，...

基隆義一、信四路口危屋 限期拆除

基隆市政府公告義一路、信四路口的2層樓房屋傾頹，有危害公共安全之虞，要求住戶遷出及拆屋。曾、邱兩家已找到新的營業處所，但...

謝國樑直播轟他損民利己絕對有需要 林右昌批胡搞亂搞

基隆市東岸商場重新招商由微風集團接手，爭議延燒未歇，基隆市長謝國樑昨晚在臉書開直播再談與NET的爭議外，也提及他自己是一...

NET再燒！謝國樑直播轟綠無恥見笑 綠批不適任應道歉

基隆東岸商場與NET的產權爭議延燒，基隆市長謝國樑昨在立院召開記者會喊話前市長、內政部長林右昌出來講清楚。林右昌反擊謝國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。