號誌燈架崩險砸騎士 宜縣清查

宜蘭羅東夜市附近路口，日前發生一處紅綠燈號誌掉落意外，險些砸到一名機車騎士，有民眾前天把整個過程影片貼上網路社群，引發網友熱議喊「架崩」了，太危險。為避免再有公安問題再度發生，縣府表示，此處號誌屬PC材質已立即汰換，後續會針對舊有燈箱全面清查，優先汰換成更耐用的鋁合金燈箱。

熱鬧的宜蘭羅東夜市附近路口發生紅綠燈號誌掉落意外，事發地點位於羅東鎮中正路與民權路口，掉落的紅綠燈號誌燈箱寬108公分，高36公分，剛好掉在一名機車騎士的面前，騎士瞬間被嚇到，接著又有兩輛機車騎士騎到現場，全停在摔壞的號誌燈前。

附近民眾聽到聲響也跑出來看，大約過了1分鐘後，一位外送員把擋路的號誌燈移走才恢復交通，但地面留有一堆燈箱結構碎片。

網友把監視器錄下的過程貼在「宜蘭知識+」臉書社群，引起熱議討論，有網友直呼「好危險」、「機車騎士命大」、「平常沒檢修，螺絲鬆了嗎」。

縣府交通處表示，因路口使用是老舊燈箱，屬PC材質，久了會有碎化情況，接獲通報後已在1小時內修復，會針對舊有燈箱全面清查，優先汰換成鋁合金燈箱。