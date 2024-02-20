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基隆義一、信四路口危屋 限期拆除

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市政府公告義一路、信四路口的2層樓房屋傾頹，有危害公共安全之虞，要求住戶遷出及拆屋。曾、邱兩家已找到新的營業處所，但對市府強硬立場頗有微詞，覺得權益受損。市府都市發展處表示，希望屋主如期在4月底拆除，市府會協助重建作業。

基市府去年12月公告義一路、信四路口3戶2層樓房屋是危樓，3棟房子分別由邱姓夫婦開設電業公司，及曾姓兄弟製作營業用風管處所。市府要求屋主今年1月底前遷出，4月底前拆除，否則將由市府代拆再求償費用。

邱姓屋主說，房子是20多年前隔壁大樓興建時受損，他不滿意建商的賠償方案，向市府陳情討公道。當時他想拆除重建，市府鑑定結果不是危樓，現在又說是危樓，限期搬遷、拆屋，內心難免有怨言。好不容易找到新營業據點，因現租戶到3月才到期，要等對方搬走後，他才能搬入。

曾姓兄弟對市府要求拆除曾父「起家厝」，至今憤憤不平。他們說，一家人原本有自己的家，變成沒地方住，原本有店面，變成要花錢租店面。搬家是不得已的決定，「難不成要變成『大埔案』翻版？」

曾家說，房屋外觀美醜每人觀點不同，市府理應先與住戶協調如何整修，或拆除2樓，留1樓供他們繼續用，市府要求全拆很不合理。市府花錢補助建物「拉皮」，強拆他們的房子竟沒有任何補償措施，實在不公平。

邱家和曾家接獲市府要求遷出和拆屋後陳情，市府都發處昨開協商會議，允諾後續協助現地重建作業。都市發展處長謝孝昆表示，該建物由專業技師鑑定為危樓，依建築法第81條規定，市府主管建築機關對傾頹或朽壞而有危害公共安全的建物，應通知所有人或占有人停止使用，並限期命所有人拆除；逾期未拆者得強制拆除，一切合乎規定。

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