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羅東元宵提燈「馬卡龍」無辜眼神超可愛 這3招免費領取

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
元宵節將至，羅東鎮公所推出「馬卡龍」、「飛龍在天」兩款手提燈籠，色彩繽紛的可愛龍，提供民眾限量索取。圖／羅東鎮公所提供
元宵節將至，羅東鎮公所推出「馬卡龍」、「飛龍在天」兩款手提燈籠，色彩繽紛的可愛龍，提供民眾限量索取。圖／羅東鎮公所提供

元宵節將至，宜蘭羅東鎮公所推出「馬卡龍」、「飛龍在天」兩款手提燈籠，有別於傳統長龍，這次設計是色彩繽紛的可愛龍，尤其是馬卡龍水汪汪的無辜眼神，非常討拍。鎮公所今天公布免費索取提燈的3個管道，另外也限量販售，親民價50元。

龍年大家會想到在天上飛的東方長龍，羅東鎮長吳秋齡表示，公所為小朋友設計沒距離感的恐龍，增添活潑可愛，希望親子在元宵節充滿笑聲，歡聚一起，讓新的一年像燈籠一樣繽紛歡樂、像龍的個性一樣勇往直前。

羅東鎮觀光所說，小朋友腦海裡熟悉的是侏儸紀恐龍、暴龍、三角龍，這次他們把小朋友喜歡的三角龍設計成粉嫩色系「馬卡龍」，由於體型較小，視角向上，展現無辜又水眸的雙眼，增添可愛形象。

「飛龍在天」燈籠則代表易經中最好的一爻，把飛龍的靈活生動襯著朵朵祥雲，龍頭立體威風，七彩鮮艷、形態優美，擺脫傳統樣貌，象徵繽紛歡樂的元宵節。

公布2款燈籠免費索取方式如下：

●2月21日開放兩時段讓羅東鎮民索取：9時至12時、下午13時至16時，限量200份，花色隨機。鎮民只要攜帶身份證正本（未滿14歲者提供戶口名簿正本）到公所領取，每人限領1份，送完為止。

●線上猜燈謎活動，請民眾在2月21日鎖定「羅東鎮觀光發展所」臉書，回答燈謎問題加按讚觀光發展所粉絲專頁或追蹤，全部答對並完成任務可獲得抽獎資格，預計22日上午11時抽獎，得獎者獲燈籠，隨機不挑色，限量200份。

●2月22日晚上17時30分，鎮長吳秋齡將快閃羅東中山公園「神龍降臨主燈」，到場遇到到鎮長民眾，可獲限量龍年提燈。

鎮公所也開放燈籠販售，每款限量50隻，每隻50元，今天起至22日上班時間到羅東鎮公所財政課購買。

「飛龍在天」靈活生動襯著朵朵祥雲，龍頭立體威風，七彩色且形態優美，象徵繽紛歡樂的元宵節。圖／羅東鎮公所提供
「飛龍在天」靈活生動襯著朵朵祥雲，龍頭立體威風，七彩色且形態優美，象徵繽紛歡樂的元宵節。圖／羅東鎮公所提供
粉嫩色系「馬卡龍」視角向上，無辜又水眸雙眼，讓人大呼卡哇伊。圖／羅東鎮公所提供
粉嫩色系「馬卡龍」視角向上，無辜又水眸雙眼，讓人大呼卡哇伊。圖／羅東鎮公所提供

元宵節 羅東

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