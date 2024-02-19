花蓮管控空汙 監控工廠煙道

花蓮縣府約在5年前為管控空汙大戶，在台泥和平廠、和平火力發電廠、亞泥花蓮廠及中華紙漿廠等大型工廠煙囪上設置「煙道連續監測系統（CEMS）」，透過網路連線24小時監控排放濃度。為避免業者將監測系統假裝放在煙囪內，卻將監測管線偷接到外部，環保局也會不定期稽查防止作弊；業者台泥和平廠表示，樂意為環保盡心力，甚至在燒垃圾水泥窯與氣化爐都有裝設監測系統，並公開數據供檢視。

據國內外研究顯示，工廠排放空汙多含懸浮微粒、氮氧化物及硫氧化物等，為求空氣品質有效改善，花蓮縣除裝設煙道連續監測系統，台泥和平廠及亞泥花蓮廠更增加監測煤磨煙道，管控排放氣體。

台泥和平廠2號窯於去年新增氣化爐，燃燒花蓮境內垃圾，該煙道除原規定監測項目外，也增加監測氯化氫（HCL）及一氧化碳（CO），目前已設置完成，監測儀器設置於煙囪，並依規定將監測數據上傳至環保局，可即時監控排放情形。

空氣噪音防制科長洪秋琪說，為避免業者將煙監測管線偷接到外部，環保局會不定期稽查防止「作弊」行為，「稽查可說查得很勤」；未來也會針對其他工廠煙囪持續要求業者自主裝設。目前連線的業者均為主要空汙排放源，占全縣排放量達90%以上。

縣長徐榛蔚表示，因應2050年淨零碳排目標，縣府響應聯合國17項SDGs永續發展指標，後續仍持續輔導與稽查，籲請企業主遵守法規，做好減碳。

台泥和平廠經理林進樹說，煙囪裝設煙道連續監測系統的數據會透過網路連線到環保局，只要發現異常，環保局就會派員稽查。在燒垃圾水泥窯與氣化爐也都裝設監測系統，且在台泥DAKA園區都公開數據，供大眾檢視。