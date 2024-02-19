快訊

新國會明開議…藍盤點5戰場 綠指朝小野大擴權

台灣捐血率冠全球卻常鬧血荒 國人住院輸血率超過美3倍

秋後算帳？軍情局士官檢舉上級違規 反被查獲外送勒退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮管控空汙 監控工廠煙道

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣府約在5年前為管控空汙大戶，在台泥和平廠、和平火力發電廠、亞泥花蓮廠及中華紙漿廠等大型工廠煙囪上設置「煙道連續監測系統（CEMS）」，透過網路連線24小時監控排放濃度。為避免業者將監測系統假裝放在煙囪內，卻將監測管線偷接到外部，環保局也會不定期稽查防止作弊；業者台泥和平廠表示，樂意為環保盡心力，甚至在燒垃圾水泥窯與氣化爐都有裝設監測系統，並公開數據供檢視。

據國內外研究顯示，工廠排放空汙多含懸浮微粒、氮氧化物及硫氧化物等，為求空氣品質有效改善，花蓮縣除裝設煙道連續監測系統，台泥和平廠及亞泥花蓮廠更增加監測煤磨煙道，管控排放氣體。

台泥和平廠2號窯於去年新增氣化爐，燃燒花蓮境內垃圾，該煙道除原規定監測項目外，也增加監測氯化氫（HCL）及一氧化碳（CO），目前已設置完成，監測儀器設置於煙囪，並依規定將監測數據上傳至環保局，可即時監控排放情形。

空氣噪音防制科長洪秋琪說，為避免業者將煙監測管線偷接到外部，環保局會不定期稽查防止「作弊」行為，「稽查可說查得很勤」；未來也會針對其他工廠煙囪持續要求業者自主裝設。目前連線的業者均為主要空汙排放源，占全縣排放量達90%以上。

縣長徐榛蔚表示，因應2050年淨零碳排目標，縣府響應聯合國17項SDGs永續發展指標，後續仍持續輔導與稽查，籲請企業主遵守法規，做好減碳。

台泥和平廠經理林進樹說，煙囪裝設煙道連續監測系統的數據會透過網路連線到環保局，只要發現異常，環保局就會派員稽查。在燒垃圾水泥窯與氣化爐也都裝設監測系統，且在台泥DAKA園區都公開數據，供大眾檢視。

監控 網路 花蓮

延伸閱讀

初九天公生求好運 背風側+民俗活動 中南部注意空汙

花蓮縣府科技執法監控工廠煙道 空氣汙染無所遁形

台泥1月營收年減1.19％！ 專家：我認為不如預期…但恐有「彎腰撿鑽石」機會？

南市1400個微感器全天候監控 年後開工不防備倒大楣

相關新聞

台東北町招商成功 今年可望營業

台東市北町日式建築群整修完工後，多次委外經營發包都流標，上月評選由雲朗集團拿下經營權，租期9年10個月，預計耗資3千萬元...

黃春明慶90歲 背啞鈴健走練肌力

國寶級鄉土作家黃春明昨天90歲生日，黃大魚文化藝術基金會與宜蘭市公所為其舉辦慶生講座，藍綠政界及藝文界人士上台致詞祝福，...

花蓮管控空汙 監控工廠煙道

花蓮縣府約在5年前為管控空汙大戶，在台泥和平廠、和平火力發電廠、亞泥花蓮廠及中華紙漿廠等大型工廠煙囪上設置「煙道連續監測...

黃春明90歲溫馨慶生 兒爆他玩「新花樣」背4kg啞鈴健走

國寶級鄉土作家黃春明今天90歲生日，黃大魚文化藝術基金會與宜蘭市公所為他舉辦慶生講座，包括藍綠政界及藝文界人士上台致詞祝...

50多處遊具拆除惹民怨 基市將在13處公園新設合格遊具

衛生福利部修正兒童遊戲場安全設施管理規範，基市拆除50多處公園不合格遊具，不少親子抱怨無法就近遊憩。市府都市發展處今天表...

天公生..民眾湧入草湖玉尊宮進香 意外發現追櫻新秘境

大年初九天公生，宜蘭香火最旺的草湖玉尊宮從昨晚至今，湧入一波波祝壽人潮，縣長林姿妙帶著各局處長前往參拜、立委陳俊宇也與綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。