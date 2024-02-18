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50多處遊具拆除惹民怨 基市將在13處公園新設合格遊具

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府向中央爭取到3800萬多元經費補助，將在全市13處公園設置新兒童遊具。圖為暖江兒童公園。圖／基市議員陳冠羽提供
基市府向中央爭取到3800萬多元經費補助，將在全市13處公園設置新兒童遊具。圖為暖江兒童公園。圖／基市議員陳冠羽提供

衛生福利部修正兒童遊戲場安全設施管理規範，基市拆除50多處公園不合格遊具，不少親子抱怨無法就近遊憩。市府都市發展處今天表示，向中央申請「兒童遊戲場環境設施改善計畫」補助款，全市有13處公園提案通過審核，預計下半年斥資3800萬多元建置遊具，完工後開放民眾使用。

福福部2017年1月25日公告兒童遊戲場設施安全管理規範修正，要求已設置的兒童遊戲場設施，應在6年內檢修合格，防範兒童使用遊具受到傷害。衛福部前年底發函內政部營建署（國土管理署前身）落實法令要求，營建署函知各縣市府在去年1月25日期限前，拆除或封閉不合格遊具。

基市府去年先後拆除50多處社區公園兒童遊戲場的遊具，因為許多家長平時會帶小朋友到公園遊玩，遊具禁用或拆除引發民怨。

都發處表示，市長謝國樑上任後，除了規畫在全市7個行政區新設室內兒童樂園，並指示市府秘書長方定安協調都發處、民政處和各區公所，依國土管理署「兒童遊戲場環境設施改善計畫」提案申請補助，新設遊具供民眾使用。

國土署今年1月間核定全市13處鄰里公園提案，7個行政府都有提案上榜。地點分別為仁愛區光華親子公園。中山區仁安公園。中正區真砂社區公園。信義區麗景公園、禮東公園。暖暖區暖江兒童公園、碇內15號公園。七堵區長興公園、富民公園。安樂區安和福德宮公園、麥金路遊戲場、定國街11巷12號、十全亭公園。

基隆市議員陳冠羽表示，鄰里公園遊具拆除或封閉，孩子沒有地方可以玩，也少了體驗發展的機會，樂見市府爭取到中央補助，並建議採取「參與式設計」規畫新的遊戲場地，邀集家長及孩子邊玩邊發想，做為未來公園的設計基礎，更能符合使用者需求。

基市府向中央爭取到3800萬多元經費補助，將在全市13處公園設置新兒童遊具。圖為中正區真砂社區公園。記者邱瑞杰／攝影
基市府向中央爭取到3800萬多元經費補助，將在全市13處公園設置新兒童遊具。圖為中正區真砂社區公園。記者邱瑞杰／攝影
基市府向中央爭取到3800萬多元經費補助，將在全市13處公園設置新兒童遊具。圖為十土亭公園。圖／翻攝自GoogleMap
基市府向中央爭取到3800萬多元經費補助，將在全市13處公園設置新兒童遊具。圖為十土亭公園。圖／翻攝自GoogleMap
基市府向中央爭取到3800萬多元經費補助，將在全市13處公園設置新兒童遊具。圖為暖江兒童公園。圖／基市議員陳冠羽提供
基市府向中央爭取到3800萬多元經費補助，將在全市13處公園設置新兒童遊具。圖為暖江兒童公園。圖／基市議員陳冠羽提供
基市府向中央爭取到3800萬多元經費補助，將在全市13處公園設置新兒童遊具。圖為中正區真砂社區公園。記者邱瑞杰／攝影
基市府向中央爭取到3800萬多元經費補助，將在全市13處公園設置新兒童遊具。圖為中正區真砂社區公園。記者邱瑞杰／攝影
基市府向中央爭取到3800萬多元經費補助，將在全市13處公園設置新兒童遊具。圖為暖江兒童公園。圖／基市議員陳冠羽提供
基市府向中央爭取到3800萬多元經費補助，將在全市13處公園設置新兒童遊具。圖為暖江兒童公園。圖／基市議員陳冠羽提供

親子 謝國樑

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