衛生福利部修正兒童遊戲場安全設施管理規範，基市拆除50多處公園不合格遊具，不少親子抱怨無法就近遊憩。市府都市發展處今天表示，向中央申請「兒童遊戲場環境設施改善計畫」補助款，全市有13處公園提案通過審核，預計下半年斥資3800萬多元建置遊具，完工後開放民眾使用。

福福部2017年1月25日公告兒童遊戲場設施安全管理規範修正，要求已設置的兒童遊戲場設施，應在6年內檢修合格，防範兒童使用遊具受到傷害。衛福部前年底發函內政部營建署（國土管理署前身）落實法令要求，營建署函知各縣市府在去年1月25日期限前，拆除或封閉不合格遊具。

基市府去年先後拆除50多處社區公園兒童遊戲場的遊具，因為許多家長平時會帶小朋友到公園遊玩，遊具禁用或拆除引發民怨。

都發處表示，市長謝國樑上任後，除了規畫在全市7個行政區新設室內兒童樂園，並指示市府秘書長方定安協調都發處、民政處和各區公所，依國土管理署「兒童遊戲場環境設施改善計畫」提案申請補助，新設遊具供民眾使用。

國土署今年1月間核定全市13處鄰里公園提案，7個行政府都有提案上榜。地點分別為仁愛區光華親子公園。中山區仁安公園。中正區真砂社區公園。信義區麗景公園、禮東公園。暖暖區暖江兒童公園、碇內15號公園。七堵區長興公園、富民公園。安樂區安和福德宮公園、麥金路遊戲場、定國街11巷12號、十全亭公園。