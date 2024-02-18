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天公生..民眾湧入草湖玉尊宮進香 意外發現追櫻新秘境
大年初九天公生，宜蘭香火最旺的草湖玉尊宮從昨晚至今，湧入一波波祝壽人潮，縣長林姿妙帶著各局處長前往參拜、立委陳俊宇也與綠營黨公職上香祈福；不過最吸引遊客拍照是四周數百株櫻花齊綻放，開得非常美，意外成了信眾順遊的賞花好景點。
北台灣遠近馳名的草湖玉尊宮敬奉玉皇大帝，是縣內建築最宏偉莊嚴的天公廟，廟方大年初一至初九供應平宮粥，也被譽為全縣最美味的平安粥。
今年天公誕辰，昨晚11點多就開始擁入人潮，熱夜燈火通明，進香信眾一波波湧入，而原本每天供應到下午4點的平安粥，昨晚也順應延長供應到今天凌晨2點才暫時休息。
縣長林姿妙每年都會拜天公祝壽，今年不例外，上午帶領局處長上香祈安，期盼縣政推展順利、縣民百姓平安、各行各業繁榮發展；立委陳俊宇與冬山鄉長林峻輔、蘇澳鎮長李明哲等黨公職人員參拜祈福。
不過民眾進香拜廟，最搶鏡及吸引拍照卻是盛開的櫻花，位於進出玉尊宮階梯步道兩旁及停車場四周的數百株櫻花，把莊嚴肅穆的廟宇裝飾得更有看頭，絲毫不輸給宜蘭熱門的賞櫻景點。
玉尊宮的櫻花不只是白天，夜櫻在燈光陪襯下也是好看，信徒紛紛拍下美景貼在網路社群分享，進香更能順遊賞櫻，心曠神怡。
玉尊宮主委陳才馨表示，這些櫻花栽種多年，平常雇請專人照顧植栽及四周環境，近年來宗教走向觀光化，環境也要觀光化，今年的櫻花開得很美，最近進入盛開期，歡迎大家到玉尊宮走春參拜。
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