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基市府補助人力、更新設備 要助學校開放校園更有底氣

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為長興國小操場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為長興國小操場。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府推動開放校園提供民眾休憩和運動，衍生安全和環境問題。教育處今天表示，今年將投入近2422萬多元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明和監視器等設備，讓學校能夠更安心敞開校門，民眾也能開心的在校園活動。

教育處表示，校園開放是既定的政策方向，但各校資源不一，開放時段並不一致。今年透過補助經費完善配套作業，希望能建全開放及管理方案。未來校園開放時段將統一為上課日上午5到7點，晚上5點30分到9點30分；假日從上午5點開放到晚上9點30分。

教育處今天表示，基隆市因為多丘陵、少平地，相對較少有合適的場域、空間供民眾休憩運動，加上東北季風時節氣候多雨潮濕，經常出現接連多日雨下不停，民眾更迫切需要活動去處，因此推動校園開放政策，讓民眾增加去處。

市府決定逐年編列校園場地開放安全維護基本費預算，依各校實際需求，補助增加保全、清潔人力，以及設置照明燈具、鐵捲門、監視器等設備。各校開放校園並有效管理，既能活化校園空間，也能與學校附近居民打造生活共同圈。

教育處表示，全市已有40所國小學校申請校園開放補助經費，今年估計費用為2422萬多元。未申請的學校多為校園目前有工程施作、設備缺損或其他特殊情形。校園未開開放使用的學校，會在各校網站及校門口公告。學校場館、教室、會議室等空間也開放租借，有需求者可依照各校訂定收費基準，向學校申請使用。

教育處代理處長楊桂杰說，市長謝國樑關心校園安全及民眾活動空間需求，未來會逐年提供經費改善學校的保全、清潔人力及硬體設施，強化校園安全，滿足民眾使用需求。教育處希望學校和社區共同打造共同圈，也請民眾一起維護校園環境安全與整潔。

基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為深澳國小操場。圖／基市府提供
基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為深澳國小操場。圖／基市府提供
基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為長興國小校門。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為長興國小校門。記者邱瑞杰／攝影

人力 保全 校園安全

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