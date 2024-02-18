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花蓮縣府科技執法監控工廠煙道 空氣汙染無所遁形

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府管控空氣汙染物排放狀況，在大型工廠煙囪上設置「煙道連續監測系統」，24小時不間斷量測，可透過網路連線隨時監控排放濃度。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府管控空氣汙染物排放狀況，在大型工廠煙囪上設置「煙道連續監測系統」，24小時不間斷量測，可透過網路連線隨時監控排放濃度。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府管控空氣汙染物排放狀況，在大型工廠煙囪上設置「煙道連續監測系統（CEMS）」，包含台泥和平廠、和平火力發電廠、亞泥花蓮廠及中華紙漿廠，24小時不間斷量測，可透過網路連線隨時監控排放濃度。其中負責燒垃圾的台泥和平場，增加兩項排放氣體監測，不讓花蓮好空氣被汙染。

花蓮縣環保局指出，國內外研究報告顯示，工廠排放的空汙大多含有懸浮微粒、氮氧化物及硫氧化物等，為求空氣品質有效改善，排放管制工作必須加以落實，不定期至各大廠現場查驗。除了裝設煙道連續監測系統外，台泥和平廠及亞泥花蓮廠更增加監測煤磨煙道，更能管控排放氣體。

台泥和平廠2號窯於去年新增汽化爐，燃燒花蓮境內垃圾，因此該煙道除了原來規定監測項目外，增加監測氯化氫（HCL）及一氧化碳（CO），目前已設置完成，監測儀器設置於煙囪並依規定，將監測數據上傳至環保局，可即時監控排放情形，建構完整監測資料庫系統。

環保局表示，目前連線的業者均為縣內主要空氣汙染排放源，占全縣排放量達90%以上，將持續監督各廠做好自動監測設施的操作與維護工作，已確保系統功能正常及資料正確性，掌握排放狀況，落實管制作為。

縣長徐榛蔚表示，因應2050年淨零碳排目標，縣府團隊積極響應聯合國17項SDGs永續發展指標，推行相關政策宣導，讓企業界了解減碳作業。後續仍持續輔導與稽查，籲請各企業主遵守法規，做好減碳工作。

空氣汙染 花蓮

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