富麗米最怕遇上穗稻熱病減產 公所啟動防治補助

花蓮縣富里鄉擁有得天獨厚的氣候環境與土壤條件，有許多農友種植稻米，耕作面積約為2320公頃，不僅是富麗米的故鄉，更是有機水稻產地。現水稻正進入生長期，稻農最怕遇上「穗稻熱病」而減產，鄉公所補助防治用藥，每公頃補助300元，備好資料後，即日起可於上班時間辦理補助。

富里鄉公所指出，富里是縣內水稻種植面積前3大鄉鎮，稻熱病為水稻常見病害，好發於3月至6月間水稻第一期，若先有葉稻熱病，加上未及時防治，進入抽穗期後，可能發展成穗稻熱病，嚴重時造成稻穗白化乾枯、水稻減產。

穗稻熱病主要發生於穗頸、枝梗及穀粒等部位，初期呈淡褐色或暗褐色導致組織壞死，影響整穗發育，罹病部位彎曲，嚴重時造成稻穗白化乾枯；穀粒受感染時，病斑則呈暗灰色或白色，易造成穀粒不充實或不稔，一旦發現葉稻熱病發展有增加趨勢，應立即施藥。

富里鄉長江東成表示，為保障農民收益，補助防治水稻葉穗稻熱病用藥，減輕農民負擔。補助水稻葉穗稻熱病用藥每人每年1次，補助金額單價為每公頃300元為原則，檢具發票或收據辦理補助及核撥。

鄉公所提醒，農民請於2月至10月檢具資料辦理補助，攜帶資料包括身分證影本、發票或收據正本、存摺封面影本、稻田土地權狀影本或水田承租契約影本（代耕者檢附代耕契約書）、藥商登錄資料。補助對象為富里鄉民，補助項目以水稻葉穗稻熱病防治用藥為限。