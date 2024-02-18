原民會補助4千萬 太巴塱部落之心動土

花蓮縣光復鄉太巴塱部落之心工程昨開工動土，原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）出席典禮時表示，期待明年七月完工，提供長者照顧、母語托幼、兒童課後照顧等多元服務。

「太巴塱部落之心」基地位於光復鄉中正路二段，為四層樓建物，規畫一樓是文化健康站，二樓為兒童課後照護服務中心，三樓提供幼兒族語托育，四樓是數位運用空間，總經費五三三二萬餘元，其中高達四千萬元由原民會補助。

夷將表示，中央政府推出前瞻基礎建設，請各部會提報需求，原民會提出「部落之心」，依照部落需求，在部落最中心處蓋一處公共空間。去年九月，光復鄉長林清水及代表會主席廖翊鈞等人提到太巴塱部落之心建設經費短缺，原民會即於去年十一月核定四千萬，讓工程順利動土。

動土典禮包括夷將、花蓮縣長徐榛蔚、立委鄭天財、縣議員蔡依靜（Lamen Panay）、林正福及多位部落頭目出席。

夷將說，原民會一直非常關心光復鄉的地方建設，近八年來對光復鄉補助超過十億元，馬太鞍部落進行中的原住民族傳統藝術「豐羽計畫」，總經費三點六億元，是原民會歷年來核定補助部落最大一筆金額。光復鄉文健站從二○一七年的五站，到現在有十一站，照顧逾三六○位長者，提供卅三個照服員就業機會，基本的道路建設也會逐步改善。