宜蘭備戰2026 藍綠白紛展開部署

民進黨宜蘭縣黨部昨新春團拜，表示要力拚2026鄉鎮市長、縣議員過半，希望提前部署，今年底前各就各位。藍白也開始行動，國民黨縣長人選已有名單，鄉鎮市長會找年輕且能服務地方的人選，民眾黨則透露，會參戰幾乎全部的鄉鎮市。

民進黨新科立委陳俊宇喊話，2024勝選顯示民進黨已重獲基層民眾的信心，2026是贏回宜蘭的關鍵，每個鄉鎮市應提早找出適當的人選，拚鄉鎮市長、議會過半，爭取議長寶座，最重要的是團結一致贏得縣長選舉。

代理前縣長陳金德表示，鄉鎮市長以年輕人為主，栽培他們參與政治的信心，除了三星鄉代會主席陳世玉要轉戰鄉長，還有11個鄉鎮市長人選，盼有意參選的年輕人「趕緊講」，今年底各就各位。

國民黨部代理主委林明昌說，藍營已開始布局2026，縣長人選有名單，鄉鎮市長會尋找年輕、有潛力的人才來服務地方。除了宜蘭市、頭城鎮拚連任，重點區域如羅東鎮有不少人表態，黨部會考量基層實力、形象與代表性等因素。

民眾黨部主委李偉華強調，前立委陳琬惠必定投入2026，可能是縣長或重要的鄉鎮市長。民眾黨在宜蘭大選表現亮眼，不乏優秀的年輕人或有經驗者加入、接觸，12個鄉鎮市長選舉中，10個任期屆滿的一定會派人；藍營拚連任的宜蘭市、頭城鎮，白營在前者有較多黨員，也很可能提名。