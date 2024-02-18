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花蓮愛心計程車 擴及銀髮族

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣長徐榛蔚（中）感謝合作計程車業者加入愛心敬老計程車的服務。圖／縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚（中）感謝合作計程車業者加入愛心敬老計程車的服務。圖／縣府提供

花蓮愛心計程車隊開辦6年，每年服務逾身障人士逾3千人次，下月起服務範圍再擴大到縣內65歲以上長者，每月有1000元點數自動存入敬老愛心卡中，憑卡搭乘3家合作的愛心計程車，每趟補助7成車資，預計6萬3千人受惠。

花蓮地形狹長，中南區、偏鄉資源相對缺乏，縣府從2018年開辦身心障礙者愛心計程車隊補助計畫，補助縣內身障朋友計程車資，補足復康巴士的不足，平均每年超過3000人次使用。

花蓮縣府昨辦愛心敬老計程車隊啟動儀式，感謝合作的通用、大漢及台灣大車隊3家業者，縣長徐榛蔚表示，考量長輩出行需求，今年再納入65歲以上的銀髮族，補助車資上限每人1000元，是全國推行敬老愛心計程車資補助最高的縣市。

社會處表示，正進行裝機及派遣系統設定等前置作業，預計3月1日正式上路，65歲以上長輩持有敬老愛心卡，每月自動存入1000元的點數，憑卡搭乘合作車隊，下車時刷卡付費就享有每趟70%的車資補助，但當月點數沒用完會自動失效，此外，卡內須儲值自付另外30%金額才可扣款，可到各連鎖便利商店儲值。

縣府表示，敬老愛心卡除了補助計程車外，也提供免費搭乘部分大眾交通運輸工具，像是市區公車、公路客運縣境路段，及捷運輕軌票價優惠等，符合資格者可帶一張1或2吋相片、身分證及相關證明，到戶政事務所臨櫃辦理。

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