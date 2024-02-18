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基捷辦公室3月1日掛牌 謝國樑：全力推動開發

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基捷辦公室3月1日掛牌，市長謝國樑（左） 表示，全力推動帶動整體開發。記者游明煌／攝影
基捷辦公室3月1日掛牌，市長謝國樑（左） 表示，全力推動帶動整體開發。記者游明煌／攝影

基隆捷運上月底獲行政院核定，總經費696億元，基隆市境內捷運有5個車站，周邊有不同產業定位。基隆市長謝國樑日前在專案會議說，基隆捷運專案辦公室將在3月1日掛牌成立，全力配合推動捷運建設，希望未來能帶動站體周邊的整體開發。

謝國樑前天主持「基隆捷運推動專案小組」第23次會議，說五堵、七堵周邊都可聯結更多的建築空間和基地開發，讓站體的周邊有更多實際使用空間，包括未來的辦公產業或小坪數的居住住宅，讓聯合開發有更多生活和就業配套。

謝國樑指出，基隆捷運已進入執行階段，後續緊接都市計畫變更、土地取得、捷運建設基金及財務計畫運作、工程設計審查及後期招商等工作將依捷運建設的腳步同步邁進，考量基隆市是唯一非直轄市推動捷運建設的地方政府，且因組織編制，無法成立專責捷運工程處。

謝國樑說，去年追加預算1千萬元、今年編列預算2500萬元，依政府採購程序由專業顧問公司駐點人力與市府人員聯合辦公，推動各項捷運建設工作。

交通處長王圳宏表示，基隆捷運計畫路線橫跨北北基，已與新北市、台北市捷運局通力合作，力拚10年後完工通車。

王圳宏指出，基隆境內捷運5個車站周邊不同的產業定位，將打造最合適的發展策略，像是北五堵將打造成為基隆科技園區，作為內湖、南港、汐科等園區的替代方案；六堵著重於整體工業區的立體化；七堵定位為航運產業鏈城鎮中心，藉由捷運串連基隆河谷產業廊帶，將就業帶進基隆。

基隆捷運 謝國樑

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