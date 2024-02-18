快訊

氣候變遷下乾旱將成常態 台灣森林火災風險明顯增加

5縣市濃霧 晴朗暖熱上看32度高溫 吳德榮：周四傍晚變天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爆不雅親密照 基隆消防局長准辭

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市消防局長向永財去年4月從第二大隊長升官，但日前遭爆疑有小三，並有多張和一名女子貼臉親吻、臥床等親密合照。向永財稱，是6年前舊事、不是小三，僅普通朋友，昨請辭獲准，引發消防基層議論。

向永財1981年擔任消防員，歷任消防分隊長、科長和大隊長職務，去年4月從大隊長升任局長時，被認為「三級跳」，曾爆爭議，部分議員認為，向沒有受過薦升簡任官訓練，專業能力有待檢驗。

向永財前天與一名女子的多張親密合照流出。向永財回應說，兩人只是普通朋友關係，他的電腦照片資料遭人竊取外流，已報案提告妨害秘密罪，這是6年前過去的事。

謝國樑前天說，每個人的道德操守和工作狀態還是要穩定，已請當事人說明清楚。昨上午針對後續處理，謝表示，會釐清相關情況和實際情形、處理方式。

基隆市政府昨發新聞稿，證實向永財已主動請辭消防局長，職務將由副局長翁藝瑛暫代，感謝向永財這段期間於工作崗位上的付出與努力。

基隆 謝國樑

延伸閱讀

基隆消防局長向永財遭爆小三親密照 宣布請辭

影／消防局長遭爆小三親密照丟官？謝國樑：周末完就有結論

基隆傳悲劇 父子併肩陳屍房間 子遺言：我帶父親一起走

基隆市長 謝國樑 應該為 2024/02/01凌晨的 強盜行為 向台灣人民道歉

相關新聞

原民會補助4千萬 太巴塱部落之心動土

花蓮縣光復鄉太巴塱部落之心工程昨開工動土，原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）出席典禮時表示，期待...

宜蘭備戰2026 藍綠白紛展開部署

民進黨宜蘭縣黨部昨新春團拜，表示要力拚2026鄉鎮市長、縣議員過半，希望提前部署，今年底前各就各位。藍白也開始行動，國民...

花蓮愛心計程車 擴及銀髮族

花蓮縣愛心計程車隊開辦6年，每年服務逾身障人士逾3千人次，下月起服務範圍再擴大到縣內65歲以上長者，每月有1000元點數...

基捷辦公室3月1日掛牌 謝國樑：全力推動開發

基隆捷運上月底獲行政院核定，總經費696億元，基隆市境內捷運有5個車站，周邊有不同產業定位。基隆市長謝國樑日前在專案會議...

爆不雅親密照 基隆消防局長准辭

基隆市消防局長向永財去年4月從第二大隊長升官，但日前遭爆疑有小三，並有多張和一名女子貼臉親吻、臥床等親密合照。向永財稱，...

花蓮愛心計程車擴及銀髮族 每月補助千元逾6萬人受惠

花蓮縣愛心計程車隊開辦6年，每年服務逾身障人士逾3000人次，下月起服務範圍再擴大到縣內65歲以上長者，每月有1000元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。