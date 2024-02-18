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爆不雅親密照 基隆消防局長准辭
基隆市消防局長向永財去年4月從第二大隊長升官，但日前遭爆疑有小三，並有多張和一名女子貼臉親吻、臥床等親密合照。向永財稱，是6年前舊事、不是小三，僅普通朋友，昨請辭獲准，引發消防基層議論。
向永財1981年擔任消防員，歷任消防分隊長、科長和大隊長職務，去年4月從大隊長升任局長時，被認為「三級跳」，曾爆爭議，部分議員認為，向沒有受過薦升簡任官訓練，專業能力有待檢驗。
向永財前天與一名女子的多張親密合照流出。向永財回應說，兩人只是普通朋友關係，他的電腦照片資料遭人竊取外流，已報案提告妨害秘密罪，這是6年前過去的事。
謝國樑前天說，每個人的道德操守和工作狀態還是要穩定，已請當事人說明清楚。昨上午針對後續處理，謝表示，會釐清相關情況和實際情形、處理方式。
基隆市政府昨發新聞稿，證實向永財已主動請辭消防局長，職務將由副局長翁藝瑛暫代，感謝向永財這段期間於工作崗位上的付出與努力。
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