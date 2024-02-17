基隆體育獎勵金比照雙北等級 謝國樑提3級精緻化體育班

基隆市政府教育處今天邀集各單項體育選手新春交流座談，教育處表示，基隆目前獎勵金已比照雙北等級，市長謝國樑聽取各教練、選手的意見及需求，謝國樑針對三級「精緻化」體育班提出初步想法，盼能向下扎根，拓展基層體育發展。

座談會有田徑、羽球、排球等共12單項、共計21位選手、教練出席，分享參與賽事心得及建議。

國立基隆中學羽球教練鄭永成說，感謝市長支持，他指出，為了基層他將全力發揮正向的影響力，把資源導入基層和弱勢的對象；選手在訓練時全心投入，取捨自己休閒、喘息的時間，投身無形的建設，奪牌是一時的結果，但訓練過程中所學習到的事情與培養出的毅力，是個人最珍貴的資產。

射箭選手劉晉宇表示，目前射箭訓練場地不足，全基隆只有兩所學校的校舍頂樓可以使用，限制了射箭運動向下推廣扎根的可能性，希望市長可以協助讓各單項運動的場館達到一定水平，提供選手合適、安全的訓練場所。

教育處表示，基隆市目前獎勵金已比照雙北等級來照顧選手，除了讓選手全心訓練之外，更讓教練不會因為經費的問題而中斷訓練。

謝國樑針對三級體育班因人數減少而縮編的現象表示不樂見，希望可以導入「精緻化」的教育模式，培育出更多在地體育菁英，也強調會重新審視選手升學、升職的生涯規畫，讓選手們可以持續在專項精進。