影／原民會8年補助光復鄉逾10億元 太巴塱部落之心動土

花蓮縣光復鄉太巴塱部落之心工程獲得原住民族委員會以前瞻經費核定4000萬元，今天開工動土，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）出席典禮，期待明年7月完工，提供長者照顧、母語托幼、兒童課後照顧等多元服務功能。

「太巴塱部落之心」基地位於光復鄉中正路2段，為4層樓建物，規畫一樓是文化健康站，二樓提供幼兒族語托育，三樓為兒童課後照顧服務中心，四樓是數位運用空間，總經費5332萬餘元，其中高達4000萬元由原民會補助。

夷將Icyang說，中央政府推出前瞻基礎建設，請各部會提報需求，原民會提出「部落之心」，依照部落需求，在部落最中心處蓋一個公共空間，具有活動中心等多元用途。去年９月，光復鄉長林清水及代表會主席廖翊鈞等人到原民會拜會，提到太巴塱部落之心建設經費短缺，原民會即於去年11月核定4000萬，讓工程順利動土。

今天的動土典禮，包括夷將、花蓮縣長徐榛蔚、立委鄭天財、縣議員蔡依靜（Lamen Panay）、林正福及多位部落頭目出席，太巴塱部落頭目楊德成以傳統儀式祈求工程順利。

夷將Icyang表示，原民會一直非常關心光復鄉的地方建設，近8年來，對光復鄉補助超過10億元，除了今天動土的太巴塱部落之心，馬太鞍部落進行中的原住民族傳統藝術「豐羽計畫」，總經費3億6000萬元，是原民會歷年來核定補助部落最大一筆金額，他昨天視察豐羽計畫工程，第一期即將完成，屆時會有文物館、產業館，也有青年階層開會的地方、觀景台等設施。

他表示，原民會不只照顧馬太鞍和太巴塱兩大部落，已經完成太巴塱、馬佛及香草場3個部落聚會所，也核定烏卡蓋部落聚會所設計費，光復鄉文健站從2017年的5站，到現在有11站，照顧超過360位長者，提供33個照服員就業機會，基本的道路建設也會逐步改善。