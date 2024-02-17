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將設綜合球場、室內跑道與健身房 羅東全民運動館今動土　

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
運動館高2層樓，1樓中間是挑高的多功能球場，2樓則是長約150公尺的PU環形跑道。模擬圖／宜蘭縣政府提供
運動館高2層樓，1樓中間是挑高的多功能球場，2樓則是長約150公尺的PU環形跑道。模擬圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭羅東全民運動館今天動土，縣長林姿妙、體育署副署長房瑞文出席典禮。運動館預計明年10月完工、年底啟用，共2層樓，1樓是多功能球場，可供多項球類使用，2樓有室內環形跑道，加上健身教室、桌球教室等，提供溪南民眾雨天運動的處所。

林姿妙表示，宜蘭多雨，冬天不利戶外運動，溪北地區2019年已啟用國民運動中心，溪南地區付之闕如，縣府2021年爭取前瞻計畫經費，獲核定補助1億元，加上自籌3744萬3696元，興建羅東全民運動館；受到國際物價波動，工程流標數次，去年追加6000萬元預算，終於在12月15日決標。

運動館位於目前蘭陽青年會游泳池的對面空地，工時580個日曆天，預計明年10月建物完工、年底啟用，採委外經營，教育處已著手辦理招商，春節前開招商說明會，預計2月底開審查會議。

運動館高2層樓，樓地板面積2970.25平方公尺，並設有戶外停車場，可停85輛汽車與42輛機車。1樓中間是挑高的多功能球場，可供籃球、排球、羽球使用，挑高空間延伸到2樓則被長約150公尺的PU環形跑道圍繞，球場、跑道外圍則是各類教室，包含桌球、健身、韻律等。

房瑞文表示，體育署2021年推動全民運動基礎建設計畫，預計在全台蓋21座運動館，羅東全民運動館就是其中之一；宜蘭多雨，580個工作天有點趕，盼縣府盯緊期程，體育署會不定期查核進度，也拜託縣府教育處盡快啟動委外招商。

縣府建設處指出，本次工程為第一期規畫，未來會增加周圍整體規畫，串聯校園、社區，如嘗試打通羅東高商、北成國小的通學廊道，也讓運動館出入更方便；工程期間會與青年會、學校協調，在不影響學童安全的情況下施工，也不排除放學後甚至夜間運輸物料。

運動館位於目前蘭陽青年會游泳池的對面空地，工時580個日曆天，預計明年10月建物完工、年底啟用。記者陳敬丰／攝影
運動館位於目前蘭陽青年會游泳池的對面空地，工時580個日曆天，預計明年10月建物完工、年底啟用。記者陳敬丰／攝影
體育署副署長房瑞文表示，580個工作天有點趕，盼縣府盯緊期程，體育署會不定期查核進度，也拜託縣府教育處盡快啟動委外招商。記者陳敬丰／攝影
體育署副署長房瑞文表示，580個工作天有點趕，盼縣府盯緊期程，體育署會不定期查核進度，也拜託縣府教育處盡快啟動委外招商。記者陳敬丰／攝影
宜蘭羅東全民運動館今天動土，縣長林姿妙（左二）、體育署副署長房瑞文（左三）出席典禮。記者陳敬丰／攝影
宜蘭羅東全民運動館今天動土，縣長林姿妙（左二）、體育署副署長房瑞文（左三）出席典禮。記者陳敬丰／攝影
宜蘭羅東全民運動館動土典禮。縣長林姿妙（中排左四）、體育署副署長房瑞文（中排左六）、蘭陽青年會創辦人神父秘克琳（中排左七）等人出席。記者陳敬丰／攝影
宜蘭羅東全民運動館動土典禮。縣長林姿妙（中排左四）、體育署副署長房瑞文（中排左六）、蘭陽青年會創辦人神父秘克琳（中排左七）等人出席。記者陳敬丰／攝影

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