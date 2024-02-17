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宜蘭綠營新春團拜 提前部署2026拚鄉鎮市長、議員過半

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣黨部新春團拜，新科立委陳俊宇（前排左六）、前代理縣長陳金德（前排左七）與前副縣長黃適超（前排左九）、前議長陳文昌（前排左五）、冬山鄉長林峻輔（前排左四）、蘇澳鎮長李明哲（前排左三）等人一同在縣議會拜年。圖／民進黨宜蘭縣黨部提供
民進黨宜蘭縣黨部新春團拜，新科立委陳俊宇（前排左六）、前代理縣長陳金德（前排左七）與前副縣長黃適超（前排左九）、前議長陳文昌（前排左五）、冬山鄉長林峻輔（前排左四）、蘇澳鎮長李明哲（前排左三）等人一同在縣議會拜年。圖／民進黨宜蘭縣黨部提供

宜蘭民進黨部今天新春團拜，焦點放在即將到來的員山縣議員補選和2026的選舉。新科立委陳俊宇表示，要事先部署，力拚2026鄉鎮市長過半，前代理縣長陳金德則說，黨內有制度，初選就照制度走，也希望大家各退一步，減少傷害。

宜蘭綠營2024大選總統立委雙贏，今天新春團拜，陳俊宇、陳金德與前副縣長黃適超、前議長陳文昌、冬山鄉長林峻輔、蘇澳鎮長李明哲等人一同在縣議會拜年，氣氛熱烈。

會中焦點離不開4月13日登場的員山縣議員補選，綠營目前剩正國會秘書長李建興女兒「小龍女」李姿婷，以及前鄉民代表藍萬義的二擇一。據了解，縣黨部原本預計2月22日公布人選，但為了避免加劇內部衝突，可能會再協調。

陳金德說，員山補選和未來縣長選舉，黨內同志都可以表達意見，過程會有競爭，各退一步就能解決紛爭，要是大家都不讓，就算最後解決了，仍不免受到傷害；黨內有制度，就照著制度走。

至於2026選舉，陳金德表示，團體要有新人，栽培年輕人參與政治，以鄉鎮市長選舉來說，年輕人有興趣，就可以出來擔當；目前除了三星鄉代會主席陳世玉已表態要選三星鄉長，還有11個位子，希望提早提出參選人，最好今年底各就各位。

陳俊宇說，2024年的勝選展現宜蘭基層的團結力量，讓民眾看到民進黨確實會檢討，找回信心。2026選舉一定要提前部署，各鄉鎮市長找到適切人選，不只鄉鎮市長要過半，議會也要過半，奪下議長寶座，最重要的是縣長選舉，團結一致迎回宜蘭人的光榮。

宜蘭 民進黨 陳金德

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