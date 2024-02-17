NET登廣告籲為強盜行為道歉 謝國樑：釋善意尋和解空間
基隆市東岸商場重新招商爆發的點交爭議持續延燒，前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）今天在各大報刊登廣告，要市長謝國樑應為2月1日的「強盜行為」向台灣人民道歉。謝國樑今天對此回應表示，他和春節團拜時的說法一樣，到目前沒什麼改變，市府持續釋出善意，看大家有沒有和解空間。
東岸廣場重新招商，2月1日起由微風集團接手，但基市府和前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）間產生資產爭議，NET認為2到4樓是他們出資近3億興建，為其資產，不甘被市府拿走奉送給微風。
NET律師曾控市府在2月1日凌晨，未依據法令、未持有法院執行命令，直接由市府行政人員，甚至動用大批刑事警察，配合不明民間人士，以恫嚇方式，強行占有NET管領營運中的基隆東岸廣場建物，屬違法不當，提告市長謝國樑等人強盜、竊占等罪。但市府認為依契約增建後屬市府產權，並無爭議，點交也合法。目前雙方爭議由司法處理中。
今天NET再以廣告方式表達訴求，謝國樑回應表示，和春節團拜時的說法一樣，到目前沒什麼改變，市府釋出善意，看大家有沒有和解空間，據他了解，副市長邱佩琳和他們有聯繫上。
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