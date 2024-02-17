影／消防局長遭爆小三親密照丟官？謝國樑：周末完就有結論

去年4月從第二大隊長升任基隆市消防局長的向永財，昨遭爆疑有小三，流出多張和一名女子貼臉親吻等親密動作的合照，引發消防基層熱議，基隆市長謝國樑今天被問到向永財案後續是否調整職務？謝市長表示，目前還在了解當中，如何處理，這個周末完就會有結論。

謝國樑今天上午到教育處參加體育選手交流茶敘前，媒體詢問向永財案的後續處理方式，謝國樑受訪說，目前此案還在了解當中，希望盡快在這個周末，可以把相關情況和實際情形、未來處理方式能夠釐清出來，這個周末完就會有結論。

基隆市消防局長向永財遭爆料疑有小三，有多張和一名女子貼臉親吻、在床上親密動作等多張親密合照。向永財昨天回應說，兩人只是普通朋友關係，不是什麼小三，他的電腦照片資料遭人竊取外流，已經報案。謝國樑昨說，每個人的道德操守和工作狀態一定還是要穩定，有收到相關訊息，會請當事人說明清楚。