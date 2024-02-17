「黃色小鴨終會離開」 謝國樑：基隆要建摩天輪

近來基隆摩天輪興建的地點引發討論，如今高雄黃色小鴨成功吸引人潮，基隆市長謝國樑昨表示，每個城市特色不一樣，「黃色小鴨有離開的一天」，基隆要建自己的摩天輪，打造觀光城市的永久性亮點，興建地點和高度，將由專業評估，盼在他任內完成。

謝國樑昨說，早在10多年前，國民黨執政、他擔任立委的時代，東岸旅運大樓重建時，就考慮在大樓上加蓋摩天輪，吸引觀光旅客，而他上任市長後積極規畫評估，交通處評估很多地點，包括外木山、潮境公園、東岸、國門廣場等，後來初步認為國門廣場的效益較適合，後續還要專業評估。

謝國樑表示，國外從杜拜到新加坡，從紐約到巴黎，都開始興建摩天輪，或已建置完成，就是為了吸引觀光客，且效益不錯，希望在郵輪旅客上下船時，可以增加基隆觀光亮點，他也往這個方向來推動摩天輪。

高雄黃色小鴨展出成功，有議員建議基隆可再推動黃色小鴨。

謝國樑表示，他更想替基隆建永久性的娛樂設施，基隆2014年也曾成功引進黃色小鴨，當時吸引不錯人潮，但「黃色小鴨終究會有離開的一天」。

謝國樑表示，每一個城市的特色不一樣，恭喜高雄黃色小鴨成功，但基隆要建自己的摩天輪，做為觀光城市的亮點。