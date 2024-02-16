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基隆兩所學校霸凌事件後 謝國樑宣誓：校園暴力零容忍
國立基隆女中今天開學第一天辦理友善校園活動，市長謝國樑指出，對校園暴力絕對是「零容忍」的態度，過去發生兩起校園霸凌案件，對於發生問題的學生都安排長期輔導，希望學生能深自反省並且改進。
上月基隆某高職昨傳出霸凌案，有男學生疑在校內吸菸被處罰，夥同其他學生在校內無障礙廁所內，揮拳重擊被他們認為「打小報告」的男學生，警方介入偵辦。
去年底，基隆某國中也發生霸凌案，兩方學生因在校內爆言詞衝突，互不相讓，後來相約下課後到附近河邊談判，其中一方有多名學生助陣，單獨赴約的一名學生被球棒打傷頭部倒地送醫，警方將涉案3國中生依少年事件處理法移送法院審理。
謝國樑今率市府教育處、警察局及衛生局人員，前往國立基隆女中參與友善校園活動，謝國樑指出，他上任後非常積極地面對校園食安以及霸凌暴力問題，尤其是校園暴力絕對是「零容忍」的態度。
謝國樑提及，過去發生兩起校園霸凌的案例，對於發生問題的學生都安排少年隊進行長期輔導，希望讓學生能夠深自反省並且改進，市府也會繼續努力，打造更好的校園環境。
今天有跆拳道等表演，全場師生一起宣誓校園反黑、反毒、反霸凌、反詐，啟動大家手中的拉炮，象徵著「點燃友愛你我的引信，綻放友善校園的花火」，市府要讓學生明白，校園要友善就從每個師生開始做起。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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