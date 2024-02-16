快訊

林千又遭男友痛毆急送醫 住處面目全非、血痕傷勢曝光

台灣人出國怎不選歐洲？網曝3大原因：「這一點」最難喬

與AIT處長孫曉雅閉門會談！韓國瑜贈春聯 發文「4字」曝對談狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆兩所學校霸凌事件後 謝國樑宣誓：校園暴力零容忍

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立基隆女中今天辦理友善校園活動，市長謝國樑宣誓對校園暴力「零容忍」。圖／基隆市政府提供
國立基隆女中今天辦理友善校園活動，市長謝國樑宣誓對校園暴力「零容忍」。圖／基隆市政府提供

國立基隆女中今天開學第一天辦理友善校園活動，市長謝國樑指出，對校園暴力絕對是「零容忍」的態度，過去發生兩起校園霸凌案件，對於發生問題的學生都安排長期輔導，希望學生能深自反省並且改進。

上月基隆某高職昨傳出霸凌案，有男學生疑在校內吸菸被處罰，夥同其他學生在校內無障礙廁所內，揮拳重擊被他們認為「打小報告」的男學生，警方介入偵辦。

去年底，基隆某國中也發生霸凌案，兩方學生因在校內爆言詞衝突，互不相讓，後來相約下課後到附近河邊談判，其中一方有多名學生助陣，單獨赴約的一名學生被球棒打傷頭部倒地送醫，警方將涉案3國中生依少年事件處理法移送法院審理。

謝國樑今率市府教育處、警察局及衛生局人員，前往國立基隆女中參與友善校園活動，謝國樑指出，他上任後非常積極地面對校園食安以及霸凌暴力問題，尤其是校園暴力絕對是「零容忍」的態度。

謝國樑提及，過去發生兩起校園霸凌的案例，對於發生問題的學生都安排少年隊進行長期輔導，希望讓學生能夠深自反省並且改進，市府也會繼續努力，打造更好的校園環境。

今天有跆拳道等表演，全場師生一起宣誓校園反黑、反毒、反霸凌、反詐，啟動大家手中的拉炮，象徵著「點燃友愛你我的引信，綻放友善校園的花火」，市府要讓學生明白，校園要友善就從每個師生開始做起。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國立基隆女中今天辦理友善校園活動，市長謝國樑宣誓對校園暴力「零容忍」。圖／基隆市政府提供
國立基隆女中今天辦理友善校園活動，市長謝國樑宣誓對校園暴力「零容忍」。圖／基隆市政府提供
國立基隆女中今天辦理友善校園活動，市長謝國樑宣誓對校園暴力「零容忍」。圖／基隆市政府提供
國立基隆女中今天辦理友善校園活動，市長謝國樑宣誓對校園暴力「零容忍」。圖／基隆市政府提供
國立基隆女中今天辦理友善校園活動，市長謝國樑宣誓對校園暴力「零容忍」。圖／基隆市政府提供
國立基隆女中今天辦理友善校園活動，市長謝國樑宣誓對校園暴力「零容忍」。圖／基隆市政府提供

基隆女中 校園 謝國樑 霸凌

延伸閱讀

基隆消防局長遭爆疑有小三還有多張親密照片 向永財回應了

龍身可上下晃動 基隆「招財金龍」小提燈19日開放索取

黃色小鴨有離開的一天 謝國樑：基隆要建自己的摩天輪

謝國樑開工日宣示：國門廣場打造摩天輪是今年重要工作

相關新聞

基隆消防局長遭爆疑有小三還有多張親密照片 向永財回應了

去年4月從第二大隊長升任的基隆市消防局長向永財，遭電視媒體爆料疑有小三，刊出多張和一名女子貼臉親吻等親密動作的合照。向永...

基隆兩所學校霸凌事件後 謝國樑宣誓：校園暴力零容忍

國立基隆女中今天開學第一天辦理友善校園活動，市長謝國樑指出，對校園暴力絕對是「零容忍」的態度，過去發生兩起校園霸凌案件，...

搶攻日本市場 花蓮縣府下月率業者前進東京食品展

花蓮縣府今天宣布，縣長徐榛蔚下月將帶領縣內各級農會等19家業者前進東京國際食品展，也與日本最大群募平台合作，3月1日起正...

飲水機濾心每月都要換…基隆南新街300多名住戶質疑水質 水公司回應

基隆市南新街51巷停車場上方500噸的配水池，供應南新街一帶300多住戶用水，但居民反映飲水機濾心每月都要要換，質疑水質...

基隆環保回收車不慎撞傷婦人骨折 局長致歉理賠善後

基隆市環保局一輛環保回收車，小年夜8日上午不慎撞傷一名婦人，因骨折進行手術，市府今天說明，市府全力協處傷者與家屬相關理賠...

龍身可上下晃動 基隆「招財金龍」小提燈19日開放索取

基隆市政府今年龍年元宵節推出「招財金龍」小提燈，市長謝國樑今天與幼兒園小朋友提小提燈亮相，市府今年準備8000個小提燈，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。