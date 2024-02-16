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搶攻日本市場 花蓮縣府下月率業者前進東京食品展

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣有機農業面積居全國之冠，縣府拓展國際市場，下月將由縣長徐榛蔚帶領業者參加東京國際食品展。圖／縣府提供
花蓮縣有機農業面積居全國之冠，縣府拓展國際市場，下月將由縣長徐榛蔚帶領業者參加東京國際食品展。圖／縣府提供

花蓮縣府今天宣布，縣長徐榛蔚下月將帶領縣內各級農會等19家業者前進東京國際食品展，也與日本最大群募平台合作，3月1日起正式以「東台灣－永續花蓮」為品牌印象上架10家業者產品，透過實體參展、線上推廣，提高花蓮農特產品的國際能見度。

花蓮縣政府表示，東京國際食品展是全球前三大的專業食品展，今年將於3月5日至8日，在日本東京國際展示場登場，屆時徐榛蔚將與縣內各級農會在內的19家業者前往，透過快閃活動、記者會等方式，讓日本消費者認識來自花蓮的美食。

縣府農業處長陳淑雯說，除了拓展實體市場，去年度花蓮縣農會和壽豐鄉農會產品上架日本最大群募平台マクアケ株式會社（Makuake），今年延續這個作法，繼續以「東台灣-永續花蓮」的品牌，輔導東一州、原生好物、淺草堂、清風茶行、新味醬油、綠點生活、銀川、洄瀾薯道、鳳梨灣、文旦復興等10家業者在Makuake上架，產品包括月餅、蜜香紅茶、紅藜麥醬油、山苦瓜茶等。

陳淑雯表示，這次平台上架已於2月15日上線暖身，3月1日正式開賣，縣府也攜手日本丸井百貨錦系町分店，下月3、4日一連兩天舉辦宣傳活動，不只是呈現花蓮優質農特產品，更要展現花蓮縣府致力推動的永續理念。

花蓮縣府與日本最大群募平台マクアケ株式會社（Makuake）合作，下月起將有縣內10家業者優質產品上架銷售。圖／縣府提供
花蓮縣府與日本最大群募平台マクアケ株式會社（Makuake）合作，下月起將有縣內10家業者優質產品上架銷售。圖／縣府提供

徐榛蔚 日本 東京 花蓮 農會

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