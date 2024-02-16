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基隆環保回收車不慎撞傷婦人骨折 局長致歉理賠善後

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆環保回收車不慎撞傷婦人骨折，局長致歉並理賠善後。圖／基隆市政府提供
基隆環保回收車不慎撞傷婦人骨折，局長致歉並理賠善後。圖／基隆市政府提供

基隆市環保局一輛環保回收車，小年夜8日上午不慎撞傷一名婦人，因骨折進行手術，市府今天說明，市府全力協處傷者與家屬相關理賠與善後，市長謝國樑對此事十分重視，第一時間派員探往傷者，向家屬致歉。

環保局長馬仲豪表示，目前已暫停肇事的王姓清潔隊隊員駕駛職務，靜候相關責任釐清，今天代表清潔隊員再次向家屬致歉。

市府發言人余治明指出，2月8日小年夜上午7時，清潔隊員執行「春節清運勤務」，因王姓駕駛員停靠回收車時，操作不慎推撞正在倒垃圾的許姓婦人，經部立基隆醫院診斷許姓婦人髖關節受傷。

馬仲豪表示，事發後清潔隊隊長徐游宇偕同該班班長至醫院探望傷者；隔日許姓婦人即進行髖關節手術，年節期間清潔隊曾多次探訪，並協助家屬於連假間找到看護與單人病房，相關費用將由環保局投保的保險公司出險，減輕傷者的負擔。

徐游宇說，肇事後駕駛於救護車到達時，隨許婦前往醫院，隊員感到非常抱歉與自責。許婦預計2月下旬有望出院，若後續家屬有需要之處，清潔隊會盡全力幫忙。

馬仲豪已再要求清潔人員出勤時，務必特別注意行車安全，並在操作機具方面要特別謹慎小心，別讓憾事再次發生。

基隆環保回收車不慎撞傷婦人骨折，局長致歉並理賠善後。圖／基隆市政府提供
基隆環保回收車不慎撞傷婦人骨折，局長致歉並理賠善後。圖／基隆市政府提供
基隆環保回收車不慎撞傷婦人骨折，局長致歉並理賠善後。圖／基隆市政府提供
基隆環保回收車不慎撞傷婦人骨折，局長致歉並理賠善後。圖／基隆市政府提供

基隆 春節 謝國樑

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