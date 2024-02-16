基隆消防局長遭爆疑有小三還有多張親密照片 向永財回應了

去年4月從第二大隊長升任的基隆市消防局長向永財，遭電視媒體爆料疑有小三，刊出多張和一名女子貼臉親吻等親密動作的合照。向永財回應說，兩人只是普通朋友關係，不是什麼小三，他的電腦照片資料遭人竊取外流，已經報案。市長謝國樑說，每個人的道德操守和工作狀態一定還是要穩定，有收到相關訊息，會請當事人說明清楚。

今天有電視媒體爆料基隆市消防局長向永財疑有小三，刊出多張他和一名女性有貼臉親吻等親密動作的合照。

被問到和這名女子的關係，向永財今天說，她是社團協會的人，他是她是普通的朋友，她不是什麼小三。

向永財表示，這是6、7年的事，早就已經是過去的事，他的電腦資料私下被竊取，這屬於妨害秘密罪，「是小人搞的」，他的資料被竊取，也請媒體幫忙找一下，看誰竊取他的照片資料，他也已經報案，今天上午也請教檢察官這件事情。

謝國樑表示，每個人的道德操守和工作狀態一定還是要穩定，有收到相關訊息，會請當事人說明清楚，給他一個機會。

民進黨議員張顥瀚說，向局長當初就任時，有說要整肅基層環境，但先要把品德整肅好，要求市長謝國樑應盡快請政風單位徹查清楚，讓消防基層人員能夠安心。

向永財在1981年擔任消防員，歷任消防分隊長、科長和大隊長職務，去年4月從大隊長升任局長時，曾爆爭議，民進黨議員認為向沒有受過薦升簡任官訓練，專業能力有待檢驗，質疑選舉考量。

謝國樑當時曾說明，向永財從消防隊員做到消防局長，在消防體系歷練42年，專業能力可讓大家放心，完全是專業考量，與選舉沒有任何關係。